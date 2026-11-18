ইরান–যুক্তরাষ্ট্র পাল্টাপাল্টি হামলা
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স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধে মধ্যস্থতাকারীদের চলা প্রচেষ্টার মধ্যেই গতকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ইরান প্রতিবেশী বাহরাইনে একটি মার্কিন সামরিক রাডার–ব্যবস্থায় হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে। এরপরই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের একটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণকেন্দ্রে হামলা চালায়। ইরান যুদ্ধ অবসানে মধ্যস্থতাকারী ওমান ও কাতারের সঙ্গে তেহরানের আলোচনা চলছে। কিন্তু সর্বশেষ এ পাল্টাপাল্টি হামলা প্রায় ৯ মাস ধরে চলা এ যুদ্ধের অবসান ঘটানো নিয়ে কঠিন বাস্তবতাকেই সামনে এনেছে।