ইরানে অসংখ্য ‘রহস্যময়’ জলাধার, কিন্তু কেন
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ইরানের একটি বিষয় নিয়ে অনেক আগে থেকেই ধাঁধায় ছিলেন পরিবেশবিদেরা। এই বিস্ময়ের কারণ, দেশটির বিপুলসংখ্যক জলাধার। পাশাপাশি রয়েছে পানি সরবরাহের জন্য বহু পাইপলাইন, সুড়ঙ্গ। ফেব্রুয়ারিতে ইরান যুদ্ধ শুরুর পর দেশটির বিভিন্ন ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনায় হামলা হয়। এরপর কিছু বিশ্লেষক মনে করছেন, তাঁরা তাঁদের পুরোনো সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন। কারণ, হামলা হওয়া অনেক এলাকায় ইরানের জলাধার ও পানি প্রকল্প রয়েছে। সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেগুলো গড়ে তোলা হতে পারে বলে ধারণা তাঁদের।