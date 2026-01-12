ইরানের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

ইরানের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রে গতকাল রোববার ট্রাম্প এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। ইরানে সরকারবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভে নিহত বেড়ে ৫৩৮ জনে পৌঁছেছে। এর মধ্যেই এমন হুঁশিয়ারি দিলেন ট্রাম্প। এত বেশি বিক্ষোভকারী নিহত হওয়া প্রসঙ্গে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকেরা। ইরান সীমা লঙ্ঘন করেছে কি না, জানতে চান। জবাবে এয়ারফোর্স ওয়ানে থাকা ট্রাম্প বলেন, ‘দেখে মনে হচ্ছে, তারা (ইরান) সেটা শুরু করেছে।’