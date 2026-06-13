ইরানের জন্য আমিরাতের বিলিয়ন ডলার তহবিল

ইরানের জন্য আমিরাতের বিলিয়ন ডলার তহবিল
সংযুক্ত আরব আমিরাত ইরানের জন্য ১০ থেকে ২০ বিলিয়ন ডলার তহবিল ছাড়তে রাজি হয়েছে, যার ৩০০ কোটির বেশি ডলার ইতিমধ্যে দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সংঘাতের মধ্যে তেহরানের হামলার পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের কৌশল পরিবর্তন করল আমিরাত। শর্ত হলো, ইরান ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা বন্ধ করবে এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্গঠন করবে। ওয়াশিংটন ও তেহরানের সমঝোতা আলোচনার চূড়ান্ত পর্যায়ে এই খবর সামনে এলো। এর ফলে আবুধাবি নিজেদের নিরাপত্তা ও দুবাইয়ের ব্যবসাকেন্দ্রের মর্যাদা টিকিয়ে রাখতে পারবে।