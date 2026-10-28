ইসরায়েলে ভোট গণনা: নাটকীয়তা বাড়ছে

ইসরায়েলে ভোট গণনা: নাটকীয়তা বাড়ছে
ইসরায়েলের সাধারণ নির্বাচনে ৭৬.৮% ভোট গণনা শেষে নাটকীয়তা বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর জোট ৫৪ আসনে আটকে। সাবেক সেনাপ্রধান গাদি আইজেনকটের ‘ইয়াশার’ জোট কমে ৪৭-এ। প্রধান আরব দলগুলোর জোট 'জয়েন্ট লিস্ট' ও 'রা'আম' ১৯ আসন পেয়ে বড় লাফ দিয়েছে। জয়েন্ট লিস্টের চেয়ারম্যান ইউসেফ জাবারিন বলেছেন, নেতানিয়াহুর সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তারা প্রস্তুত। 'রা'আম' বেদুঈন অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে। দ্বৈত খামের বিশেষ ভোট গণনা এখনো বাকি, যা ফলাফলে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।