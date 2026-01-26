রাফা ক্রসিং ‘সীমিত আকারে’ খুলে দিতে রাজি ইসরায়েল

রাফা ক্রসিং ‘সীমিত আকারে’ খুলে দিতে রাজি ইসরায়েল
ইসরায়েল বলেছে, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে থাকা শেষ জিম্মির দেহাবশেষ উদ্ধারের পর তারা গাজা ও মিসরের মধ্যকার রাফা সীমান্ত ক্রসিং ‘সীমিত আকারে’ আবার খুলে দেওয়ার অনুমতি দেবে।
গাজায় সহায়তা প্রবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার রাফা সীমান্ত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর অক্টোবরে গাজায় যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। রাফা সীমান্ত আবার খুলে দেওয়া ট্রাম্পের ওই যুদ্ধবিরতি কাঠামোর অংশ। গাজা যুদ্ধ শুরুর পর ইসরায়েলি বাহিনী রাফা সীমান্তের দখল নেয়। এর পর থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই ক্রসিংটি বন্ধই আছে।
জানা গেছে, সপ্তাহান্তে জেরুজালেম সফরে গিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা। ইসরায়েলি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তাঁরা রাফা সীমান্ত ক্রসিং আবার খুলে দিতে চাপ দিয়েছেন।
বিশ্বনেতারা এবং ত্রাণ সংস্থাগুলো গাজায় আরও বেশি ত্রাণ প্রবেশের অনুমতি দিতে ইসরায়েলকে চাপ দিচ্ছে। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে বিধ্বস্ত গাজার বাসিন্দারা এখন অত্যাবশ্যক চিকিৎসা সরঞ্জাম, খাদ্য ও অন্য জিনিসপত্রের সরবরাহের জন্য ত্রাণের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করছেন।
সোমবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে বলা হয়, ইসরায়েল (রাফা) সীমান্ত আবার খোলার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। তবে এখন ‘শুধু পায়ে হেঁটে যাতায়াত করা যাবে এবং পারাপার সম্পূর্ণরূপে ইসরায়েলি তল্লাশিব্যবস্থার অধীন থাকবে’।
নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে আরও বলা হয়, ‘সব জীবিত জিম্মির ফিরে আসা এবং নিহত সব জিম্মির দেহাবশেষ খুঁজে বের করে তা ফিরিয়ে দিতে হামাসের শতভাগ প্রচেষ্টার ওপর এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করবে।’
ইসরায়েলি সেনারা আগের দিন রোববার জানিয়েছে, তারা গাজা উপত্যকায় একটি কবরস্থানে শেষ ইসরায়েলি জিম্মি র্যান গভিলির মরদেহ খুঁজছে।
নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে বলা হয়েছে, ‘এই অভিযান সম্পন্ন হওয়ার পর এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী ইসরায়েল রাফা ক্রসিং খুলে দেবে।’
নেতানিয়াহুর কার্যালয় থেকে এ ঘোষণা আসার আগে গাজার নতুন প্রশাসক আলী শাথ এই সপ্তাহে উভয় দিক থেকে রাফা ক্রসিং খুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। আলী শাথকে গাজার নতুন প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
শাথ গত বৃহস্পতিবার দাভোসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে (ডব্লিউইএফ) বলেছিলেন, ‘গাজার ফিলিস্তিনিদের জন্য রাফা শুধু একটি প্রবেশদ্বার নয়, এটি একটি জীবনরেখা এবং সুযোগের প্রতীক।’
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমগুলোর খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দূত স্টিভ উইটকফ ও জারেড কুশনার জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত আলোচনার সময় নেতানিয়াহুকে রাফা আবার খোলার জন্য অনুরোধ করেছেন।