ইরানে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ২১ হাজার সন্দেহভাজন
ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশে ধরপাকড় শুরু করে ইরানের পুলিশ। ১২ দিনের যুদ্ধে তারা প্রায় ২১ হাজার ‘সন্দেহভাজন’কে গ্রেপ্তার করার দাবি করেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে পুলিশের মুখপাত্র সাঈদ মন্তাজেরোল মাহদি এ তথ্য জানান।
ইরানের পুলিশ জানিয়েছে, ১৩ জুন ইসরায়েলের বিমান হামলা শুরুর পর দেশজুড়ে চেক পয়েন্ট স্থাপন ও রাস্তায় টহল জোরদার করা হয়। পাশাপাশি জনগণকে সন্দেহজনক কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে খবর দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। পুলিশের মুখপাত্র বলেন, জনগণের কাছ থেকে কল ৪১ শতাংশ বেড়েছে, যা ১২ দিনের যুদ্ধে ২১ হাজার সন্দেহভাজন গ্রেপ্তারের কারণ হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে কী অভিযোগ আনা হয়েছে, তা জানানো হয়নি।
ইসরায়েল-ইরান সংঘাতের পর ইরানে অবৈধভাবে থাকা আফগান অভিবাসীদের বহিষ্কারের গতি বেড়েছে। সহায়তাকারী সংস্থাগুলো বলছে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কিছু আফগান নাগরিকের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগও তুলেছে।
পুলিশের মুখপাত্র আরও জানান, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২ হাজার ৭৭৪ জন অবৈধ অভিবাসীকে আটক করেছে।