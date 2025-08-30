মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলের হামলায় প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করল ইয়েমেনের হুতিরা

আল জাজিরা
হুতি বিদ্রোহীদের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আল-রাহাওয়িফাইল ছবি: এএফপি

ইয়েমেনে হুতি বিদ্রোহীদের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ আল-রাহাওয়ি ইসরায়েলি বিমান হামলায় নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে হুতি সরকার। গত বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের রাজধানী সানায় বিমান হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে আহমেদ আল-রাহাওয়িসহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নিহত হন। আজ শনিবার এক বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি এ তথ্য জানিয়েছে।

হুতি নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন আহমেদ আল-রাহাওয়ি। সরকারের বার্ষিক কার্য মূল্যায়নের জন্য আয়োজিত একটি কর্মশালায় এ হামলার ঘটনা ঘটে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ইসরায়েলের সেনাবাহিনী গত বৃহস্পতিবার ইয়েমেনের রাজধানী সানায় হামলা চালায়। গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের কারণে এ অঞ্চলে উত্তেজনা বেড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

এক বিবৃতিতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তাদের বাহিনী সানা এলাকায় ‘হুতি সন্ত্রাসী সরকারের একটি সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে’ হামলা চালিয়েছে।

গাজার ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে চলাচলকারী ইসরায়েলি ও পশ্চিমা জাহাজে হামলা চালিয়ে আসছিল হুতিরা। এর পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ইসরায়েল দফায় দফায় ইয়েমেনে হামলা চালিয়েছে।

হুতিদের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, ইসরায়েলের এ ধরনের হামলা তাদেরকে ফিলিস্তিনিদের সমর্থনে সামরিক অভিযান থেকে বিরত রাখতে পারবে না।  

বৃহস্পতিবারের হামলার চার দিন আগে সানায় ইসরায়েলের বিমান হামলায় ১০ জন নিহত ও ৯০ জনের বেশি আহত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

ইসরায়েলি সেনারা জানিয়েছেন, গত রোববার তাঁরা হুতিদের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় হামলা চালান। এর মধ্যে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদও ছিল।

