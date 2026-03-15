খারগ দ্বীপ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ
ইরানের খারগ দ্বীপ, দেশটির ৯০% অপরিশোধিত তেল রপ্তানির কেন্দ্র, শনিবার ভোরে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার শিকার হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক স্থাপনায় বোমাবর্ষণের কথা জানিয়েছেন। ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ইরান হরমুজ প্রণালিতে বাধা দিলে তেল অবকাঠামো ধ্বংসের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হবে। 'পারস্য উপসাগরের নিঃসঙ্গ মুক্তা' নামে পরিচিত এই 'নিষিদ্ধ দ্বীপ'টি প্রাচীন ইতিহাস ও আধুনিক জ্বালানি সাম্রাজ্যের এক অনন্য মিশেল। ১৯৮০-এর দশকে ইরান-ইরাক যুদ্ধেও এটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।