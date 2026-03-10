নেতানিয়াহুর মৃত্যু বা গুরুতর আহত হওয়ার খবর নিয়ে গুঞ্জন: তাসনিম নিউজ

নেতানিয়াহুর মৃত্যু বা গুরুতর আহত হওয়ার খবর নিয়ে গুঞ্জন: তাসনিম নিউজ
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মারা গেছেন অথবা গুরুতর আহত হয়েছেন। হিব্রুভাষী বিভিন্ন সূত্রের বরাতে এমন গুঞ্জন ক্রমেই বাড়ছে বলে জানিয়েছে ইরানের আধা সরকারি বার্তা সংস্থা তাসনিম নিউজ এজেন্সি।
বার্তা সংস্থাটি জানায়, কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কারণ বা ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি করে এই গুঞ্জন ডালপালা মেলছে।
প্রথমত, প্রায় তিন দিন ধরে নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত চ্যানেলে কোনো নতুন ভিডিও দেখা যায়নি। এমনকি চার দিন ধরে তাঁর কোনো ছবিও প্রকাশিত হয়নি। এরপর তাঁর নামে যেসব বক্তব্য এসেছে, তার সবই ছিল কেবল লিখিত।
দ্বিতীয়ত, এর আগে সাধারণত প্রতিদিন অন্তত একটি বা কখনো কখনো তিনটি পর্যন্ত ভিডিও বার্তা প্রকাশ করতেন তিনি। কিন্তু টানা তিন দিন তাঁর কোনো ভিডিও সামনে না আসায় জনমনে সন্দেহ দানা বাঁধছে।
তৃতীয়ত, বেশ কিছু হিব্রু সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ৮ মার্চ থেকে নেতানিয়াহুর বাসভবনের নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে আত্মঘাতী ড্রোন হামলা ঠেকাতে সেখানে সর্বোচ্চ সতর্ক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
চতুর্থত, ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার ও বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের আজ মঙ্গলবার ইসরায়েল সফরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎই তাঁদের সেই পূর্বনির্ধারিত সফর বাতিল করা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণেই এই সিদ্ধান্ত।
পঞ্চমত, একটি সংবাদ প্রতিবেদনে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁর সঙ্গে নেতানিয়াহুর একটি ফোনালাপের খবর প্রকাশ করা হয়েছে। তবে সেই সংবাদে ফোনালাপের কোনো নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেনি মাখোঁর দপ্তর। শুধু আলোচনার লিখিত ভাষ্য প্রকাশ করা হয়েছে।
তবে এসব গুঞ্জনের কোনো আনুষ্ঠানিক সত্যতা পাওয়া যায়নি। আবার ইসরায়েল সরকারের পক্ষ থেকেও এই গুঞ্জন এখন পর্যন্ত নাকচ করা হয়নি।