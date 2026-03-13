যুক্তরাষ্ট্রের সেই সামরিক উড়োজাহাজ ভূপাতিত করার দাবি ইরাকি সশস্ত্র গোষ্ঠীর

একটি বোয়িং কেসি-১৩৫ স্ট্র্যাটোট্যাংকার উড়োজাহাজ থেকে জ্বালানি নিচ্ছে ইসরায়েলি বিমানবাহিনীর একটি এফ-৩৫ যুদ্ধবিমানফাইল ছবি: এএফপি

ইরাকের আকাশে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি কেসি-১৩৫ রিফুয়েলিং (মাঝ আকাশে জ্বালানি সরবরাহের কাজে ব্যবহৃত) উড়োজাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করার দাবি করেছে ‘ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স ইন ইরাক’। আজ শুক্রবার ইরাকে ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর এই জোট এমন দাবি করে। চীনের সংবাদমাধ্যম সিনহুয়া এ কথা জানিয়েছে।

দুটি পৃথক বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি দাবি করেছে, তাদের যোদ্ধারা ‘উপযুক্ত অস্ত্র দিয়ে’ একটি কেসি-১৩৫ উড়োজাহাজ ভূপাতিত করেছে। একই ধরনের দ্বিতীয় উড়োজাহাজটিতেও আঘাত হানা হয়। পরে সেটির ক্রুরা ‘শত্রুদের একটি বিমানবন্দরে’ জরুরি অবতরণ করেন।

ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স ইন ইরাক আরও জানায়, ইরাকের সার্বভৌমত্ব ও আকাশসীমা রক্ষায় এ অভিযান চালানো হয়েছে। কারণ, দখলদার বাহিনীর উড়োজাহাজ এসব লঙ্ঘন করে আসছে।

অন্য আরেকটি বিবৃতিতে গোষ্ঠীটি তাদের সাম্প্রতিক তৎপরতার বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে। তারা দাবি করেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় তাদের যোদ্ধারা কয়েক ডজন ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে ‘ইরাক ও এ অঞ্চলে থাকা দখলদারদের ঘাঁটিতে’ ৩১টি অভিযান চালিয়েছে।

এর আগে পশ্চিম ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের একটি কেসি-১৩৫ রিফুয়েলিং উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় সেন্টকম জানিয়েছে, ঘটনাটির সময় সেখানে দুটি উড়োজাহাজ ছিল। এর মধ্যে একটি পশ্চিম ইরাকে বিধ্বস্ত হয়। অপরটি নিরাপদে অবতরণ করেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ হামলা শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এর জেরে ওই অঞ্চলে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। ওই যৌথ হামলার জবাবে ইসরায়েল ও পুরো মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সামরিক স্থাপনায় ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায় ইরান। এই উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যেই মার্কিন উড়োজাহাজে হামলার এ ঘটনা ঘটল।

