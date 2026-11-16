ইসরায়েলের পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হলেন আরব নেতা আহমেদ তিবি

ইসরায়েলের পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হলেন আরব নেতা আহমেদ তিবি
ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন আরব নেতা আহমেদ তিবি। তিনি ইসরায়েলি আরব দলগুলোর জোট জয়েন্ট লিস্টের চেয়ারম্যান।
ইসরায়েলে গত মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে দেশটির আরবদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড আরব লিস্ট (রাআম) ও জোট জয়েন্ট লিস্ট ঐতিহাসিক সাফল্য পেয়েছে। দল দুটি সম্মিলিতভাবে ১৯টি আসন জিতেছে।
ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার বিষয়ে আহমেদ তিবি আল–জাজিরাকে বলেন, ‘এটি জয়েন্ট লিস্টের ন্যায্য অর্জন। আমরা ১১টি আসন পেয়েছি।’
তিবির অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর লিকুদ পার্টি ও জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন–গভির তাঁর ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়া ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলেন।
তিবির ভাষায়, ‘বেপরোয়া উসকানি দিয়েও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। (এখন পার্লামেন্টের) সব কমিটিতে জয়েন্ট লিস্টের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।’ কয়েকটি ছোট দল নিয়ে গঠিত জয়েন্ট লিস্টের শরিক তাআল পার্টিরও নেতা তিনি।
ডানপন্থী ইহুদি দল ইসরায়েল বেইতেনু পার্টির নেতা আভিগদর লিবারম্যান পার্লামেন্টের স্পিকার হতে যাচ্ছেন। আজ সোমবার নেসেটের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষাবিষয়ক কমিটি এ তথ্য জানিয়েছে।
চলতি মাসের শুরুতে গাদি আইজেনকটকে পরবর্তী সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ। এরপর আইজেনকটকে সমর্থন দেয় ফিলিস্তিনি নাগরিকদের প্রতিনিধিত্বকারী দল দুটি ও জোট।
পার্লামেন্টে বাড়তি প্রতিনিধিত্ব কাজে লাগিয়ে এখন নিজেদের জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য ও অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলায় মনোযোগ দিচ্ছে আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলো।
নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি
এর আগে গতকাল রোববার নেতানিয়াহু ও তাঁর সহযোগীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্তের দাবি জানান আহমেদ তিবি। তাঁদের বিরুদ্ধে ‘মাফিয়াসুলভ আচরণের’ অভিযোগ তোলেন তিনি।
ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নির্বাচনে তাঁদের হস্তক্ষেপের অভিযোগ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর এই দাবি জানান তিবি।
ইসরায়েলের সম্প্রচারমাধ্যম চ্যানেল টুয়েলভের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২৭ অক্টোবরের নেসেট নির্বাচনের আগে পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ে যোগাযোগ করেন নেতানিয়াহুর চিফ অব স্টাফ ইদো নর্ডেন।
নর্ডেন অভিযোগ করেন, ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে রাআম পার্টির তিন কর্মীর কাছে বিপুল নগদ অর্থ ও ভাউচার রয়েছে। ভোটারদের প্রভাবিত করতে এগুলো ব্যবহার করা হবে।
চ্যানেল টুয়েলভের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পুলিশ এক তথ্যদাতার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ওই কর্মীদের বাড়িতে অভিযান চালায়। বৈধ তল্লাশি বা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ওই তথ্যদাতা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক কর্মী ছিলেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিবি লেখেন, ‘কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নন। নেতানিয়াহুও নন।’ একই সঙ্গে তিনি এ ঘটনায় ফৌজদারি তদন্তের দাবি জানান।
তিবি প্রথম নেসেটের সদস্য নির্বাচিত হন ১৯৯৯ সালে। এর আগে ২০০৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত নেসেটের ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।