লারাক দ্বীপে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, পাল্টা জবাবের হুঁশিয়ারি ইরানের

লারাক দ্বীপে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, পাল্টা জবাবের হুঁশিয়ারি ইরানের
হরমুজ প্রণালির কাছে ইরানের লারাক দ্বীপে হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। রোববার এ হামলা চালানো হয় বলে মার্কিন কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন। এক মাসেরও বেশি সময় পর এটি ইরানে এ ধরনের প্রথম মার্কিন হামলা।
এ হামলায় সেনা ও বেসামরিক লোকজন হতাহত হয়েছে জানিয়ে এর জবাব দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম আইআরআইবি জানিয়েছে, হামলায় কয়েকজন যোদ্ধা ও বেসামরিক নাগরিক আহত ও নিহত হয়েছেন। তবে আইআরজিসি হতাহতের সুনির্দিষ্ট সংখ্যার কথা জানায়নি।
হামলার প্রতিক্রিয়া আইআরজিসির মুখপাত্র সরদার মোহেবি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘কৌশলগত ও মারাত্মক’ ভুল করছে। এ জন্য তাদের অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে চড়া মূল্য দিতে হবে।
মার্কিন এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিতে রকেটের সাহায্যে মাইন স্থাপনের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় লারাক দ্বীপে এ হামলা চালিয়েছে মার্কিন বাহিনী। তিনি জানান, মার্কিন বাহিনী দ্বীপটিতে থাকা ইরানের দুটি লঞ্চার (উৎক্ষেপণ ব্যবস্থা) লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।
কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ লারাক দ্বীপটি হরমুজ প্রণালির কাছে অবস্থিত। বিশ্বজুড়ে নৌ-পরিবহনের অন্যতম প্রধান এই পথটি আঞ্চলিক উত্তেজনা ও কূটনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রে রয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছে, মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) গত সপ্তাহে ওই জলপথের আন্তর্জাতিক নৌ-পরিবহন রুটগুলো থেকে সামুদ্রিক মাইন সরিয়ে নেওয়ার কাজ শেষ করেছে।
গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ‘ইরানকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যে, নতুন মাইন স্থাপনকারী যেকোনো জাহাজ বা নৌযানকে তাৎক্ষণিক এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী ধ্বংস করা হবে।’