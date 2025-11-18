সৌদি আরবে দুর্ঘটনার কবলে বাস: বেঁচে আছেন ভারতীয় ওমরাহযাত্রীদের একজন

সৌদি আরবে দুর্ঘটনার কবলে বাস: বেঁচে আছেন ভারতীয় ওমরাহযাত্রীদের একজন
সৌদি আরবে পবিত্র ওমরাহ পালন করতে যাওয়া ভারতীয়দের বহনকারী বাসের একজন যাত্রী বেঁচে আছেন। তাঁর নাম মোহাম্মদ আবদুল শোয়েব (২৪)। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ওই বাসের ৪২ যাত্রী নিহত হয়েছেন।
বিভিন্ন সূত্রের বরাতে আবদুল শোয়েবের বেঁচে থাকার কথা জানা গেছে। তাঁর বাড়ি ভারতের হায়দরাবাদে। দুর্ঘটনার পর তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে কেমন আছে, সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।
বাসটি ওমরাহযাত্রীদের নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় যাচ্ছিল। স্থানীয় সময় রাত ১১টার দিকে বাসটির সঙ্গে একটি জ্বালানিবাহী ট্যাংকারের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীদের সহযোগিতার জন্য জেদ্দায় অবস্থিত ভারতীয় মিশন একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ খুলেছে।
সৌদি আরবে বাস দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। বর্তমানে রাশিয়া সফররত জয়শঙ্কর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘রিয়াদে আমাদের দূতাবাস ও জেদ্দা কনস্যুলেট দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় ও তাঁদের পরিবারগুলোর প্রতি সর্বোচ্চ সহায়তা দিচ্ছে। শোকাহত পরিবারগুলোর প্রতি আন্তরিক সমবেদনা। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি।’
ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডিও এ ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। রেড্ডির কার্যালয় জানিয়েছে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সৌদি দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনা সম্পর্কে জানতে এবং অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।