ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে মসজিদে আগুন দিয়েছে ইসরায়েলি সেটলাররা

ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে মসজিদে আগুন দিয়েছে ইসরায়েলি সেটলাররা
ইসরায়েলের দখলে থাকা ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরে একটি মসজিদে আগুন দিয়েছে ইহুদি বসতি স্থাপনকারীরা (সেটলার)। এদিকে জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আল-কুবেইবা শহরে বুলডোজার দিয়ে একটি পার্ক গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ ছাড়া পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর সর্বশেষ অভিযানে ৪০ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা ওয়াফার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল সালফিত শহরের কাছে একটি মসজিদে প্রবেশ করে। স্থানীয় এক অধিকারকর্মীর বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থাটি জানায়, বসতি স্থাপনকারীরা মসজিদটির প্রবেশদ্বারে দাহ্য পদার্থ ঢেলে দেয় এবং দেয়ালে বর্ণবাদী স্লোগান লিখে যায়।
তবে আগুন মসজিদের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই স্থানীয় বাসিন্দাদের চেষ্টায় দ্রুত তা নিভিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। ফিলিস্তিনের পবিত্র স্থানগুলোয় ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের এ ধরনের হামলা সম্প্রতি বেড়েছে।
পৃথক এক ঘটনায় ইসরায়েলি বাহিনী জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আল-কুবেইবা শহরে অভিযান চালায়। সেখানে তারা বুলডোজার দিয়ে একটি পার্ক ও খেলার মাঠ গুঁড়িয়ে দেয়। ওয়াফার প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, খেলার মাঠের সরঞ্জামসহ পার্কটিকে ধ্বংস করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছে।
এদিকে ফিলিস্তিনি প্রিজনারস সোসাইটি (পিপিএস) জানিয়েছে, গতকাল বুধবার রাত থেকে দখল করা পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযানে ৪০ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে মুক্তি পাওয়া কয়েকজন কারাবন্দীও রয়েছেন।
সংগঠনটি জানায়, হেবরন, নাবলুস, তুলকারেম ও রামাল্লা এলাকায় এই গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হয়েছে। পিপিএস অভিযোগ করেছে, অভিযানের সময় ইসরায়েলি বাহিনী আটক ব্যক্তিদের পরিবার ও স্বজনদের ওপর হামলা চালায় এবং তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুর করে জিনিসপত্রের ক্ষতি করে।
পিপিএসের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে দখল করা পশ্চিম তীরে প্রায় ২০ হাজার ৫০০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। সেখানে নিয়মিত এ ধরনের গ্রেপ্তার অভিযান চালানো হচ্ছে।