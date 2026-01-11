সিরিয়ায় আইএসের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা

সিরিয়ায় আইএসের বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা
সিরিয়ায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এ তথ্য জানিয়েছে।
এক্স–এ সেন্টকম লিখেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার এই হামলা চালানোর নির্দেশ দেন। ‘অপারেশন হক আই স্ট্রাইক’–এর অংশ হিসেবে এ হামলা চালানো হয়।
গত ১৩ ডিসেম্বর সিরিয়ার পালমিরায় আইএসের বন্দুকধারীর হামলায় তিন মার্কিন নিহত হন। ওই হামলার প্রতিশোধ নিতে যুক্তরাষ্ট্র সিরিয়ার মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে। পালমিরা ইউনেসকো তালিকাভুক্ত প্রাচীন ঐতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের জন্য পরিচিত। শহরটি একসময় আইএস যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল।
সেন্টকম বলেছে, ‘আমাদের কঠোর বার্তা: তোমরা যদি আমাদের সেনাদের ক্ষতি করো। ন্যায়বিচার এড়াতে যতই চেষ্টা করো না কেন, পৃথিবীর যেখানেই থাকো তোমাদের খুঁজে বের করব এবং হত্যা করব।’
সিবিএস নিউজকে একজন মার্কিন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও মিত্র বাহিনী ২০টিরও বেশি যুদ্ধবিমান ব্যবহার করে ৩৫টির বেশি লক্ষ্যবস্তুতে ৯০টির বেশি স্থানে নিখুঁতভাবে হামলা চালিয়েছে। অভিযানে এফ‑১৫ই, এ‑১০, এসি‑১৩০জে, এমকিউ‑৯ এবং জর্ডানিয়ান এফ‑১৬ যুদ্ধবিমান ব্যবহার করা হয়েছে।
তবে কোথায় হামলা চালানো হয়েছে কিংবা এতে কেউ হতাহত হয়েছে কি না—সে বিষয়ে এখনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি।