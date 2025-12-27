কুয়েতে রেস্তোরাঁ, সরকারি অফিস ও স্কুলে এনার্জি ড্রিংক বিক্রি নিষিদ্ধ
কুয়েতে রেস্তোরাঁ, অফিস ও স্কুলে এনার্জি ড্রিংক বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এ ধরনের পানীয় বিক্রি ও ব্যবহারসংক্রান্ত আরও কিছু কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। গত বুধবার কুয়েতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আহমেদ আবদুলওয়াহাব আল–আওয়াধি এক ঘোষণায় এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।
নতুন বিধিমালায় এনার্জি ড্রিংক কেনা ও পানের বয়সসীমা, দৈনিক সীমা এবং বিক্রির স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এনার্জি ড্রিংক শুধু ১৮ বছরের বেশি বয়সীদের কাছে বিক্রি করা যাবে। এক ব্যক্তি দৈনিক সর্বোচ্চ দুটি ক্যান খেতে পারবেন। ২৫০ মিলিলিটারের প্রতিটি ক্যানে ক্যাফেইনের পরিমাণ ৮০ মিলিগ্রামের বেশি হতে পারবে না।
উৎপাদক ও আমদানিকারকদের জন্য প্যাকেজিংয়ে সুস্পষ্ট স্বাস্থ্য সতর্কবার্তা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে, এনার্জি ড্রিংক–সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন ও স্পনসরশিপও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সব ধরনের সরকারি–বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এনার্জি ড্রিংক বিক্রি এবং ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ ছাড়া সরকারি অফিস ও প্রতিষ্ঠানেও পণ্যটি বিক্রি করা যাবে না।
রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, মুদিদোকান, ফুড ট্রাক এবং স্বয়ংক্রিয় ভেন্ডিং মেশিনে এনার্জি ড্রিংক বিক্রি নিষিদ্ধ। অনলাইন অর্ডার এবং হোম ডেলিভারিও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে।
শুধু কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং অনুমোদিত বাজারে নির্ধারিত এলাকায় এনার্জি ড্রিংক বিক্রি করা যাবে। কঠোর নজরদারির মাধ্যমে বয়স যাচাই ও দৈনিক সীমা মেনে চলা হচ্ছে কি না, তা দেখা হবে।