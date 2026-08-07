ট্রাম্প বারবার কূটনীতির নামে নাটক মঞ্চস্থ করছেন: গালিবাফ
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘কূটনীতির নামে বারবার নাটক মঞ্চস্থ করছেন’ বলে অভিযোগ করেছেন ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার ও দেশটির প্রধান মধ্যস্থতাকারী মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ। ইরানে হামলার নির্দেশ দিয়ে সেটি স্থগিত করেছেন—বারবার ট্রাম্পের এমন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গালিবাফ এ অভিযোগ করেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে এই অভিযোগ করেন ইরানের স্পিকার।
কয়েক দিন আগে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইরানের সঙ্গে একটি চুক্তির মূল কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে। সে কারণেই তিনি ইরানের ওপর সর্বশেষ হামলার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন।
তবে গালিবাফ এ দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বারবার সামরিক হুমকি থেকে সরে আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে অবস্থান বদলাচ্ছে। চাপ সৃষ্টি করে ইরানকে নতি স্বীকার করানোর এই কৌশল ব্যর্থ হয়েছে।
গালিবাফ লেখেন, ‘বড় ধরনের হামলা আসছে... থাক, দরকার নেই, তারা আলোচনা করতে চায়—এই একই নাটক বারবার মঞ্চস্থ হচ্ছে।’
গালিবাফ আরও বলেন, ‘হুমকি, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা আর ভুয়া তথ্যকে চাপ সৃষ্টির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা একটি ব্যর্থ কৌশল।’
ইরানের স্পিকার আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাস্তবতা মেনে নিক এবং যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেগুলো বাস্তবায়ন করুক।
গত শনিবার ট্রাম্প ইরানে বড় ধরনের একটি সামরিক হামলার পরিকল্পনা বাতিল করেন। তাঁর দাবি, ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ হামলা না চালানোর অনুরোধ জানিয়েছে। কারণ, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা খুব ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে।
ট্রাম্প আরও দাবি করেন, সম্ভাব্য চুক্তির মাধ্যমে হরমুজ প্রণালি পুরোপুরি খুলে দেওয়া হবে এবং ইরানের পারমাণবিক হুমকির অবসান ঘটবে।
এদিকে হরমুজ প্রণালি আবার চালু করতে ওমানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ইরান। তেহরানের দাবি, উভয় পক্ষ প্রণালিতে জাহাজ চলাচলের বিষয়ে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে এবং একটি চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পথে।
বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথ দিয়ে যুদ্ধের আগে অবাধে জাহাজ চলাচল করত। তবে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরান কার্যত প্রণালিটি বন্ধ করে দেয়। এখন তেহরান বলছে, প্রণালির যেসব অংশ ইরান ও ওমানের জলসীমার মধ্যে পড়েছে, সেগুলোর ওপর তাদের সার্বভৌম অধিকার রয়েছে।
হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়া ও মধ্যপ্রাচ্যে জ্বালানি অবকাঠামোর ওপর পাল্টাপাল্টি হামলার কারণে বিশ্ববাজারে তেলের দামও বেড়েছে।
গতকাল হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ খুব শিগগির শেষ হবে বলে তিনি মনে করেন। যুদ্ধ শেষ হলে জ্বালানির দামও কমে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।
ট্রাম্প বলেন, ‘আমার মনে হয়, খুব শিগগির যুদ্ধ শেষ হবে। তারা (ইরান) আর বেশি দিন এভাবে টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।’ তিনি আরও বলেন, তেহরানের সঙ্গে আলোচনায় তিনি নিজেও যুক্ত আছেন। তাঁর ভাষায়, ‘আমার মনে হয়, সবকিছু ভালোভাবেই এগোচ্ছে।’
তবে ইরানি কর্মকর্তারা বলছেন, দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালানোর জন্য তাঁদের প্রস্তুতি রয়েছে। ট্রাম্প কয়েক মাস ধরে যুদ্ধ শেষের কাছাকাছি দাবি করলেও ইরানের অবস্থান ভিন্ন।