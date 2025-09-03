মধ্যপ্রাচ্য

গাজা পরিস্থিতি

অপুষ্টিতে ১ মাসে মৃত্যু ১৮৫

আল–জাজিরা
অপুষ্টিতে ভোগা এক ফিলিস্তিনি শিশুর চিকিৎসা চলছে। গতকাল খান ইউনুসের নাসের হাসপাতালেছবি: রয়টার্স

ফিলিস্তিনের গাজায় গত মাসে অপুষ্টিতে ১৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। আর গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় অপুষ্টিতে আরও ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে তিনটি শিশু। গাজায় ইসরায়েলের সৃষ্ট অবরোধের কারণে অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গতকাল মঙ্গলবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ তথ্য জানিয়েছে।

গতকাল গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, জাতিসংঘের বৈশ্বিক ক্ষুধা পর্যবেক্ষণ সংস্থা দ্য ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্ল্যাসিফিকেশন (আইপিসি) গত মাসের শেষ সপ্তাহে গাজার কিছু অংশে পূর্ণমাত্রার দুর্ভিক্ষ চলছে বলে ঘোষণা দেয়। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত সেখানে ৮৩ জনেরও বেশি মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টি শিশু।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, উপত্যকার পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় ৪৩ হাজার শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে। ৫৫ হাজারেরও বেশি গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীও একই সমস্যায় আক্রান্ত। দুই-তৃতীয়াংশ গর্ভবতী নারী রক্তশূন্যতায় ভুগছেন।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েল সেখানে নৃশংস হামলা চালাচ্ছে। অবরুদ্ধ উপত্যকায় অপুষ্টিতে ৩৬১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে ১৩০টি শিশু। এই যুদ্ধে ইসরায়েল অন্তত ৬৩ হাজার ৬৩৩ জনকে হত্যা করেছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
মধ্যপ্রাচ্য থেকে আরও পড়ুন