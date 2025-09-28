যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে রাষ্ট্রদূত ডেকে পাঠিয়েছে ইরান

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি থেকে রাষ্ট্রদূত ডেকে পাঠিয়েছে ইরান
যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানিতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠিয়েছে ইরান। ইউরোপের এই তিন দেশ ইরানের ওপর জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের উদ্যোগ নেওয়ায় এমন পদক্ষেপ নিল দেশটি। দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থার প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাসনিম ও অন্যান্য বার্তা সংস্থার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার মতো অবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপের পর জার্মানি, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূতদের পরামর্শের জন্য তেহরানে ডেকে পাঠানো হয়েছে।’
রাশিয়া ও চীন ১৫ সদস্যের জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ইরানের ওপর আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল স্থগিত করতে ব্যর্থ হওয়ার এক দিন পর ইরান এমন পদক্ষেপ নিল। মাত্র চারটি দেশ তাদের খসড়া প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। ফলে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহালের পথ উন্মুক্ত হয়।
ইউরোপের এই তিনটি দেশ এক মাস আগে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল–সংক্রান্ত ‘স্ন্যাপব্যাক’ প্রক্রিয়া শুরু করে। তারা ইরানকে পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে স্বচ্ছতার অভাবে অভিযুক্ত করে। এর মধ্যে রয়েছে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবর্ষণের প্রতিক্রিয়ায় ইরানের নেওয়া প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা। গত জুন মাসে ১২ দিনের সংঘাতে এক হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে বলে ইরানি কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে।
রোববার থেকে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। পারমাণবিক, সামরিক, ব্যাংকিং ও পরিবহনশিল্পের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। নিষেধাজ্ঞা আরোপের আগেই আজ শনিবার তেহরানের খোলাবাজারে দেশটির মুদ্রা রিয়াল সর্বকালের নিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। এদিন এক মার্কিন ডলারে ১১ লাখের বেশি রিয়াল পাওয়া যায়।
গত শুক্রবার আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ) জানিয়েছে, ইরানের বেশ কিছু পারমাণবিক স্থাপনায় তাদের প্রতিনিধিদল পরিদর্শন শুরু করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যেসব পারমাণবিক স্থাপনায় বোমাবর্ষণ করেছিল, তাদের প্রতিনিধিদল সেখানে গিয়েছিল কি না, তা উল্লেখ করা হয়নি।
এদিকে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে বিশ্ব পারমাণবিক সপ্তাহের সম্মেলনে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির প্রধান মোহাম্মদ এসলামি দেশটির পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার নিন্দা না জানানোয় কড়া ভাষায় আইএইএর সমালোচনা করেছেন।