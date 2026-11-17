পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের গুলিতে ফিলিস্তিনি নারী নিহত, আহত ১০
ইসরায়েল অধিকৃত পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরের পশ্চিমে অবস্থিত দুয়ুক আল-তাহতা গ্রামে ইসরায়েলি অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের গুলিতে এক ফিলিস্তিনি নারী নিহত এবং ১০ জন আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার ফিলিস্তিনের সরকারি টেলিভিশনের খবরে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
জেরিকো সরকারি হাসপাতালের জরুরি বিভাগের পরিচালক ইয়াহিয়া মুফরেহ সাংবাদিকদের জানান, বয়স্ক ওই নারী মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।
এদিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, জেরিকো এলাকায় হামলার চেষ্টার প্রাথমিক একটি খবর তারা তদন্ত করে দেখছে। ঘটনাস্থলে সেনা পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনার বিস্তারিত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
নভেম্বরের শুরুতে জেরিকো এলাকায় ফিলিস্তিনিদের কয়েকটি বাড়িতে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের একটি দল উঠে পড়ে। এতে কয়েকজন ফিলিস্তিনি বাসিন্দা নিজেদের সম্পত্তিতে প্রবেশ করতে পারছেন না।
চলতি মাসের শুরুতে একদল ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারী জেরিকো এলাকার কয়েকটি ফিলিস্তিনি বাড়িতে ঢুকে পড়লে সেখানে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয়। সে সময় বেশ কয়েকজন ফিলিস্তিনিকে তাঁদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তিতে প্রবেশ করতে বাধা দেন তাঁরা। ফিলিস্তিনিদের ওপর বসতি স্থাপনকারীদের হামলা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।