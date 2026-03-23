ট্রাম্পের ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটামের মধ্যে যা ঘটল
ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার হরমুজ প্রণালি খুলতে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দিয়ে ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার হুমকি দেন। জবাবে ইরানের পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাগের গালিবাফ মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ধ্বংসের পাল্টা হুমকি দেন এবং বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলার পর হরমুজ প্রণালি বন্ধের প্রস্তুতি জানায়। পরবর্তীতে ট্রাম্প 'ফলপ্রসূ আলোচনার' দাবি করে হামলা পাঁচ দিনের জন্য স্থগিত করলেও, তেহরান এই আলোচনা অস্বীকার করে এটিকে জ্বালানির দাম কমানো ও সামরিক পরিকল্পনার কৌশল হিসেবে দেখছে।