ট্রাম্পের একেক কথায় বিভ্রান্ত–বিভক্ত মার্কিন নাগরিকেরা

ট্রাম্পের একেক কথায় বিভ্রান্ত–বিভক্ত মার্কিন নাগরিকেরা
ইরান যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের একেক কথায় দেশে উদ্বেগ ও বিরোধিতা বাড়ছে। জরিপে প্রায় ৬/১০ জন মার্কিন নাগরিকই এর বিরোধী, যা ইরাক বা আফগানিস্তান যুদ্ধের জনসমর্থন থেকে ভিন্ন। ট্রাম্পের অস্পষ্ট উদ্দেশ্য ও প্রস্তুতিহীনতার কারণে প্রাক্তন সেনারাও হতাশ। ক্রিস্টাল জিমারম্যান একে সম্পদ ও অর্থের অপচয় বলেছেন। রিপাবলিকানদের মধ্যেও ফাটল দেখা যাচ্ছে; তরুণ ও স্বতন্ত্র ভোটাররা বিরোধিতা করছেন। ইসরায়েলের প্রভাব ও 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির পরিপন্থী হওয়ায় অনেক রিপাবলিকানও প্রশ্ন তুলছেন।