ট্রাম্পের হস্তক্ষেপের হুমকির জবাবে যা বলল ইরান
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামরিক হুমকির প্রতিক্রিয়ায় ইরান জানিয়েছে, তারা যুদ্ধ চায় না, তবে এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি বলেন, ট্রাম্পের হুমকি ‘সন্ত্রাসীদের’ উসকে দিচ্ছে। ইরান সুইজারল্যান্ডের মধ্যস্থতায় আলোচনার পথ খোলা রাখলেও তা পারস্পরিক স্বার্থ ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে হতে হবে, একতরফা চাপ মেনে নয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বর্তমান পরিস্থিতিকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের আগ্রাসনপ্রসূত ‘সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।