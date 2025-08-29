মধ্যপ্রাচ্য

হামাস অস্ত্রসমর্পণ না করলে গাজাকে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত করা হবে: ইসরায়েলি মন্ত্রী

জেরুজালেম
ইসরায়েলের হামলায় বিধ্বস্ত গাজার একটি স্কুলে দাঁড়িয়ে আছে অসহায় এক ফিলিস্তিনি শিশুফাইল ছবি: রয়টার্স

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস যদি অস্ত্রসমর্পণ না করে, তাহলে গাজাকে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দেশটির অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোত্রিচ। এ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য ইসরায়েল সরকারের প্রতি আহ্বানও জানিয়েছেন কট্টরপন্থী এই নেতা।

গত বৃহস্পতিবার জেরুজালেমে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন স্মোত্রিচ। সেখানে চলতি বছরের শেষের দিকে ‘গাজা জয়ের’ পরিকল্পনা তুলে ধরেন তিনি। ওই পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, হামাসকে আত্মসমর্পণ, অস্ত্রসমর্পণ ও জিম্মিদের মুক্তি দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হবে। সংগঠনটি যদি তা মেনে না নেয়, তাহলে চার সপ্তাহ ধরে ধাপে ধাপে গাজাকে ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

স্মোত্রিচের প্রস্তাবে বলা হয়েছে, প্রথমে ফিলিস্তিনিদের গাজার দক্ষিণ দিকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে। এরপর উপত্যকাটির উত্তর ও মধ্যাঞ্চল অবরোধ করবে ইসরায়েল। এর লক্ষ্য সেখানে থাকা বাকি হামাস যোদ্ধাদের ‘পরাজিত’ করা। এভাবে গাজাকে ইসরায়েলের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে দ্রুত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় নির্বিচার হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। উপত্যকাটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, তখন থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ৬৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৫৯ হাজারের বেশি মানুষ। এ ছাড়া ইসরায়েলের অবরোধের কারণে অনাহারে মৃত্যু হয়েছে ১২১ শিশুসহ ৩২২ ফিলিস্তিনির।

