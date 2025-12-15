সিডনির বন্ডাই সৈকতের ‘বীর’ আহমেদকে ইহুদি বলে দাবি করলেন নেতানিয়াহু

সিডনির বন্ডাই সৈকতের ‘বীর’ আহমেদকে ইহুদি বলে দাবি করলেন নেতানিয়াহু
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অস্ট্রেলিয়ার সিডনির বন্ডাই সৈকতে বন্দুকধারীর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া আহমেদ আল আহমেদকে প্রথমে ‘ইহুদি বীরত্ব’ দেখানোর জন্য প্রশংসা করেছিলেন। তবে পরে তিনি জানতে পারেন, বন্ডাই সৈকতে অসংখ্য প্রাণ বাঁচানো এই ‘বীর’ আসলে একজন মুসলিম।
আল–জাজিরার প্রতিবেদতনে আগেই জানানো হয়েছে, সিরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন ৪৩ বছর বয়সী এই ফল ব্যবসায়ী আল-আহমেদ। তিনি হামলাকারীদের একজনকে ঝাপটে ধরেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আন্তর্জাতিক মনোযোগের কেন্দ্রে চলে এসেছেন।
গতকাল রোববার ইসরায়েলের উগ্রপন্থী জাতীয়তাবাদী চ্যানেল ১৪-এ প্রচারিত হিব্রু ভাষায় দেওয়া এক ভাষণে নেতানিয়াহু এই কাজকে ‘ইহুদি বীরত্ব’ বলে বর্ণনা করেন।
ইসরায়েলের বিভিন্ন ইংরেজি ভাষার সাইট থেকে করা অনুবাদ অনুযায়ী নেতানিয়াহু বলেছিলেন, ‘আমি একজন ইহুদির ভিডিও দেখেছি। ওই ব্যক্তি হত্যাকারীদের একজনকে ঝাপটে ধরেছিলেন, তাঁর অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিলেন এবং না জানি তিনি কতগুলো জীবন বাঁচিয়েছিলেন।’
পরে যখন নেতানিয়াহু ইংরেজিতে অস্ট্রেলিয়ান সরকারের ইহুদি-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে অভিযোগ করেন, তখন নেতানিয়াহু নিজেকে শুধরে নেন বলে মনে হয়।
নেতানিয়াহু বলেন, ‘আমরা একজন সাহসী মানুষের কাজ দেখেছি—পরে জানা গেল তিনি একজন মুসলিম সাহসী মানুষ। আমি তাঁকে স্যালুট করি, যিনি সন্ত্রাসীদের একজনকে নিরপরাধ ইহুদিদের হত্যা করা থেকে বিরত রেখেছিলেন।’
নেতানিয়াহু ও অন্যান্য ইসরায়েলি নেতারা বারবার অস্ট্রেলিয়ার ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিকে রোববারের গুলির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করেছেন।