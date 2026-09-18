হরমুজ প্রণালিতে টোগোর পতাকাবাহী জাহাজে হামলার দাবি ইরানের
হরমুজ প্রণালিতে টোগোর পতাকাবাহী একটি তেলবাহী জাহাজে হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)।
আজ শুক্রবার আইআরজিসি এই দাবি করে। ইরানের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আইআরএনএ এই তথ্য জানায়।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে ইরানে হামলা চালায়। এই হামলার পর থেকে হরমুজ প্রণালির ওপর কার্যত অবরোধ আরোপ করে রেখেছে তেহরান।
ইরান এই গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ দিয়ে জাহাজ চলাচলের জন্য টোল আদায় করতে চায়। ইরানের নির্ধারিত পথে না গিয়ে অন্য পথে যাওয়ার চেষ্টা করছে—এমন অভিযোগে দেশটি বিভিন্ন জাহাজে হামলা চালাচ্ছে।
আইআরজিসির বিবৃতিতে বলা হয়, টোগোর পতাকাবাহী ‘ট্রেন্ড’ নামের তেলবাহী জাহাজটিকে নিশানা করা হয়, আটক করা হয়।
জাহাজটি এই নৌপথ দিয়ে ‘অবৈধভাবে’ যাওয়ার চেষ্টা করছিল বলে আইআরজিসির বিবৃতিতে দাবি করা হয়।
যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও) গতকাল বৃহস্পতিবার জানায়, হরমুজ প্রণালিতে একটি ‘নিরাপত্তাজনিত ঘটনা’ ঘটেছে। ঘটনাস্থলটি ওমানের খাসাব শহর থেকে ১৬ নটিক্যাল মাইল উত্তর-পূর্বে।
তবে ইউকেএমটিও এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাহাজের বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি। ফলে আইআরজিসির যে জাহাজের কথা বলেছে, সেটিই ওই জাহাজ কি না, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।