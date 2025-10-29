মধ্যপ্রাচ্য

নেতানিয়াহুর ঘোষণার পর গাজায় ইসরায়েলের হামলা

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুফাইল ছবি: এএফপি

ফিলিস্তিনের গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতির মধ্যে আবার হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। এতে অন্তত দুজন নিহত হয়েছেন। এর আগে ইসরায়েলি বাহিনীকে লক্ষ্য করে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ আনে ইসরায়েল। এর জেরে গাজায় ‘শক্তিশালী হামলা’ চালানোর নির্দেশ দেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।

গাজা সিভিল ডিফেন্স সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবার আকাশপথে এই হামলা চালায় ইসরায়েল। এর মধ্যে গাজা নগরীর উপকণ্ঠে সাবরা এলাকায় একটি বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। নগরীর পশ্চিমে শাতি শরণার্থীশিবিরেও হামলা হয়। হামলা হয় আল–শিফা হাসপাতালের আশপাশে। কামান থেকে গোলা ছোড়া হয় মধ্য গাজার দেইর আল–বালাহ এলাকার পূর্বের বিভিন্ন স্থানে।

মঙ্গলবার ইসরায়েলের গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়, দক্ষিণ গাজার রাফা এলাকায় ইসরায়েলি সেনা ও হামাস যোদ্ধাদের মধ্যে গোলাগুলি হয়েছে। পরে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাৎজ এক বিবৃতিতে বলেন, ইসরায়েলি সেনাদের ওপর হামলার জন্য হামাসকে চড়া মূল্য দিতে হবে। ব্যাপক শক্তিসহকারে ইসরায়েল এর জবাব দেবে।

পরে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে গাজায় তীব্র হামলা চালানোর নির্দেশ দেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ‘নিরাপত্তাবিষয়ক পরামর্শের পর প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সেনাবাহিনীকে গাজায় অবিলম্বে শক্তিশালী হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন।’

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ১০ অক্টোবর থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। তার পর থেকে উপত্যকাটিতে ইসরায়েলের হামলায় অন্তত ৯৪ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এ নিয়ে ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর সংঘাত শুরুর পর থেকে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় নিহত হয়েছেন অন্তত ৬৮ হাজার ৫২৭ ফিলিস্তিনি। আহত হয়েছেন ১ লাখ ৭০ হাজারের বেশি মানুষ।

