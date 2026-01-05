আরও আন্দোলনকারীকে হত্যা করা হলে ইরানে ‘কঠোর আঘাত’ করার হুমকি ট্রাম্পের
ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযানের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ইরানকে হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ে চলমান বিক্ষোভে যদি আরও আন্দোলনকারীকে হত্যা করা হয়, তবে ইরানকে ‘খুব কঠোরভাবে’ আঘাত করা হবে।
গতকাল রোববার গভীর রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের উড়োজাহাজ ‘এয়ার ফোর্স ওয়ান’-এ সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা পরিস্থিতির ওপর খুব কড়া নজর রাখছি। তারা যদি আগের মতো আবারও মানুষকে হত্যা করা শুরু করে, তবে আমি মনে করি, তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে খুব শক্ত আঘাত পেতে যাচ্ছে।’
ট্রাম্পের হুমকির জবাবে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আজ সোমবার সকালে বলেছে, ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং যুক্তরাষ্ট্রের কট্টরপন্থী কর্মকর্তাদের এসব বক্তব্য মূলত সন্ত্রাসবাদ ও সহিংসতাকে উসকে দিচ্ছে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও যোগ করেছে, ‘জায়নবাদী গোষ্ঠী আমাদের জাতীয় ঐক্য নষ্ট করার জন্য যেকোনো সুযোগের অপেক্ষায় বসে আছে।’
এর আগে গত শুক্রবার ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরান শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি চালিয়ে তাঁদের হত্যা করলে যুক্তরাষ্ট্র সেখানে হস্তক্ষেপ করবে।