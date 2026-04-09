ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের আহ্বান অ্যামনেস্টির

ইসরায়েলে অস্ত্র বিক্রি বন্ধের আহ্বান অ্যামনেস্টির
ইরানের সঙ্গে ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতি চুক্তিকে বিশ্ব যখন সতর্কভাবে স্বাগত জানাচ্ছে, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় ‘বেসামরিক নাগরিকদের দুঃস্বপ্ন আরও ভয়াবহ’ হয়ে উঠেছে বলে মন্তব্য করেছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এই পরিস্থিতিতে দেশটিতে অবিলম্বে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক হেবা মোরায়েফ বলেন, ‘লেবাননের বেসামরিক নাগরিকেরা ইতিমধ্যে অসহনীয় মূল্য দিচ্ছেন। নিহতদের মধ্যে শিশু, স্বাস্থ্যকর্মী এবং সাংবাদিকরাও রয়েছেন। এই নতুন হামলা মানবিক বিপর্যয়কে আরও ত্বরান্বিত করবে।’
হেবা আরও বলেন, ‘আমরা আবারও জোর দিয়ে বলছি, ইসরায়েলকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতাগুলো মেনে চলতে হবে এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। লেবাননে অবৈধ হামলা চালানো এবং বেসামরিক মানুষের জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করার ক্ষেত্রে ইসরায়েলের ভয়াবহ রেকর্ড রয়েছে। মূলত বিচারহীনতার সংস্কৃতির কারণেই তারা এমন ঔদ্ধত্য দেখানোর সুযোগ পাচ্ছে।’
এসব হামলাকে সতর্কবার্তা হিসেবে উল্লেখ করে হেবা বলেন, দেশগুলোর উচিত অবিলম্বে ইসরায়েলে সব ধরনের অস্ত্র স্থানান্তর বন্ধ করা। কারণ এই অস্ত্রগুলো আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনে ব্যবহৃত হওয়ার প্রবল ঝুঁকি রয়েছে।