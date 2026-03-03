মার্কিন নাগরিকদের এখনই মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ছাড়তে বলল যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন নাগরিকদের এখনই মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ছাড়তে বলল যুক্তরাষ্ট্র
চলমান সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন নাগরিকদের এখনই মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ছাড়তে বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর।
আজ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের (কনস্যুলার অ্যাফেয়ার্স) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল গত শনিবার ইরানে যৌথ হামলা শুরু করে। সেদিন ইরানের রাজধানী তেহরানে চালানো হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনিসহ বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা নিহত হন। জবাবে ইসরায়েলে পাল্টা হামলা শুরু করে ইরান। পাশাপাশি তারা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন ঘাঁটিসহ বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকানদের জন্য নিরাপত্তাসংক্রান্ত গতকাল সোমবারের হালনাগাদ নির্দেশনায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কয়েকটি দেশ ও এলাকার তালিকা দিয়ে বলেছে, এসব জায়গায় গুরুতর নিরাপত্তাঝুঁকি আছে।
তালিকায় উল্লিখিত দেশ ও এলাকাগুলো হলো—বাহরাইন, মিসর, ইরান, ইরাক, ইসরায়েল, পশ্চিম তীর ও গাজা (ফিলিস্তিন), জর্ডান, কুয়েত, লেবানন, ওমান, কাতার, সৌদি আরব, সিরিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইয়েমেন।
মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর বলেছে, উল্লেখিত দেশগুলোয় গুরুতর নিরাপত্তাঝুঁকি আছে। তাই পাওয়া যায়—এমন বাণিজ্যিক পরিবহন ব্যবহার করে মার্কিন নাগরিকদের এখনই এসব দেশ ত্যাগ করার জন্য বলা হচ্ছে।