নেতানিয়াহু ইসরায়েলের নতুন জোট সরকারেও থাকছেন, কী ইঙ্গিত দিলেন আইজেনকট

নেতানিয়াহু ইসরায়েলের নতুন জোট সরকারেও থাকছেন, কী ইঙ্গিত দিলেন আইজেনকট
দীর্ঘদিন ইসরায়েল শাসন করা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে তাঁর নেতৃত্বাধীন নতুন জোট সরকারে রাখা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ইসরায়েলের বিরোধী নেতা গাদি আইজেনকট।
ইসরায়েলে নতুন জোট সরকার গঠনের দায়িত্ব পেয়েছেন দেশটির সাবেক সেনাপ্রধান ও ইয়াশার পার্টির নেতা আইজেনকট। গতকাল রোববার ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগ আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এ দায়িত্ব দেন।
জেরুজালেমে প্রেসিডেন্টের দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে আইজেনকট বলেন, নেতানিয়াহুর সকারের দায়িত্ব পালন করা ডানপন্থী অর্থমন্ত্রী বেজালেল স্মোট্রিচকেও নতুন জোট সরকারে স্বাগত জানানো হবে।
সম্ভাব্য জোটের বিষয়ে আইজেনকট বলেন, ‘লিকুদ পার্টি (নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক দল) ও রিলিজিয়াস জায়নিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্টকে বলা হয়েছে, “এখন ঐক্যের সময়”। যদি তারা সত্যিই তা মনে করে থাকেন, তাহলে আমার নেতৃত্বে সরকার গঠনের বিষয়ে তাদের সমর্থন না করার কোনো কারণ দেখি না। আমি যে নীতিগুলো তুলে ধরেছি, তার ভিত্তিতে সরকার পরিচালিত হবে।’
হারজগ আরও বলেন, ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইসরায়েলের কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ জয়ী হয়েছেন। তাঁরা ইসরায়েলকে মার্কিন সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিরোধী। ইসরায়েলের রাজনীতিবিদদের তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এ ‘নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার’ বিষয়টি মাথায় রাখার পরামর্শ দেন।
নেতানিয়াহুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আইজেনকট নতুন জোট সরকার গড়তে সব মিলিয়ে সপ্তাহ ছয়েক সময় পাচ্ছেন। গতকালের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, জনস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। ইসরায়েলি সমাজের সব অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করবেন তিনি।
ইসরায়েল এখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে রয়েছে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট হারজগ বলেন, দেশে একটি স্থিতিশীল সরকার প্রয়োজন।
হারজগ আরও বলেন, ৩ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ইসরায়েলের কট্টর সমালোচক হিসেবে পরিচিত বেশ কয়েকজন রাজনীতিবিদ জয়ী হয়েছেন। তাঁরা ইসরায়েলকে মার্কিন সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিরোধী। ইসরায়েলের রাজনীতিবিদদের তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এ ‘নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার’ বিষয়টি মাথায় রাখার পরামর্শ দেন।
২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন আইজেনকট। ২০২৩ সালের অক্টোবরে ফিলিস্তিনের গাজায় যুদ্ধ শুরু করে ইসরায়েল। যুদ্ধের প্রথম আট মাস নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় পর্যবেক্ষক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি।
দীর্ঘদিনের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ক্ষমতা থেকে সরাতে চান আইজেনকট। মতাদর্শিক বিরোধ থাকলেও এ ক্ষেত্রে তাঁকে সমর্থনের কথা জানিয়েছে এবারের নির্বাচনে চমক জাগানো ফলাফল করা আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলো। আইজেনকট এর আগে বলেছিলেন, সরকার গঠনের জন্য তিনি আরব দলগুলোর সঙ্গে জোট করবেন না।
গত ২৭ অক্টোবর ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নেসেটের মোট আসন ১২০টি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ৬১টি আসনে জয় পেতে হয়। নির্বাচনে আইজেনকটের চার দলের জোট ৪৮টি আসন পায়। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী ও ধর্মীয় দলগুলোর জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। আর আরব নেতৃত্বাধীন দলগুলো রেকর্ড ১৯টি আসনে জয় পেয়েছে।
এরপর জোট সরকার গড়তে তৎপরতা চালায় দুই পক্ষই। আইজেনকটের নেতৃত্বাধীন ইয়াশার পার্টির পক্ষে আছেন ৬৭ জন। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর জোটের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন ৪৬ জন আইনপ্রণেতা।
এখন নিয়ম অনুযায়ী, সরকার গঠনের জন্য আইজেনকটকে ২৮ দিন সময় দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট হারজগ। প্রয়োজন হলে সময়সীমা আরও ১৪ দিন বাড়ানো হবে।
গত ২৭ অক্টোবর ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নেসেটের মোট আসন ১২০টি। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ৬১টি আসনে জয় পেতে হয়। নির্বাচনে আইজেনকটের চার দলের জোট ৪৮টি আসন পায়। অন্যদিকে নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী ও ধর্মীয় দলগুলোর জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন।
এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দল নিজেদের নীতিগত দাবি আদায় বা মন্ত্রীর পদ পাওয়া নিয়ে আলোচনা ও দর-কষাকষি করবে। (প্রধানমন্ত্রী পদে মনোনীত প্রার্থী) আইজেনকট সরকার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন জোগাড় করার চেষ্টা করবেন।
আইজেনকট ব্যর্থ হতে পারেন। সে ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট নেসেটের অন্য আরেক সদস্যকে নতুন করে সরকার গঠনের আহ্বান জানাবেন। তিনিও নিয়ম মেনে ২৮ দিন সময় পাবেন।
নতুন মনোনীত এ প্রার্থীও ব্যর্থ হলে নেসেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা তৃতীয় কোনো প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করতে পারবেন। ওই ব্যক্তিকে সরকার গড়তে ১৪ দিন সময় দেওয়া হবে। এরপরও যদি অচলাবস্থা বজায় থাকে, তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নেসেট ভেঙে দেওয়া হবে। ইসরায়েলে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
৯০ দিনের মধ্যে এ নির্বাচন হতে হবে। এ সময় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশ চালাবে। নিয়ম অনুযায়ী, নেতানিয়াহুই হবেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান।