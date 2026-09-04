যেভাবে শেষ হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাত
যুক্তরাষ্ট্র-ইরান সংঘাত অবসানে দ্রুত চুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ। ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সংঘাত শুরু করার পর হরমুজ প্রণালি বন্ধ হয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর সর্বাত্মক অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে ইরানকে আলোচনায় বসতে বাধ্য করতে চাইছে। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, তেহরান চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে না। গত জুনে ৬০ দিনের যুদ্ধবিরতি ও চুক্তির লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হলেও, তার সময়সীমা শেষ। পরিস্থিতি এখন সপ্তম মাসে গড়িয়েছে এবং অমীমাংসিতই থাকছে।