হরমুজ প্রণালিতে ইরানের ‘টোল বুথ’, জাহাজপ্রতি কত ফি নেওয়া হবে

আল–জাজিরার এক্সপ্লেইনার
হরমুজ প্রণালিতে ইরানের ‘টোল বুথ’, জাহাজপ্রতি কত ফি নেওয়া হবে
ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালি কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে তেহরান। এতে বিশ্বের জ্বালানি বাজারে কয়েক দশকের মধ্যে অন্যতম বড় সংকট দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এই পরিস্থিতি ভবিষ্যতে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে মন্দার ঝুঁকি বাড়াচ্ছে।
হরমুজ প্রণালি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ। এই পথ দিয়ে প্রতিদিন বিশ্বের প্রায় ২০ শতাংশ তেল ও গ্যাস সরবরাহ করা হয়। যুদ্ধের মধ্যে তেহরান এটিকে কূটনৈতিক চাপ তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করায়, এ নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে।
হরমুজ প্রণালির আশপাশে প্রায় ২ হাজার জাহাজ আটকা পড়েছে। সংকীর্ণ এই নৌপথটির উত্তরে ইরান এবং দক্ষিণে ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের অবস্থান।
বৃহস্পতিবার ইরানি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ তেল পরিবহন পথ দিয়ে যাওয়া জাহাজগুলোর কাছ থেকে টোল আদায়ের জন্য আইন পাসের উদ্যোগ নিয়েছে দেশটির পার্লামেন্ট।
ইরানি পার্লামেন্টের সিভিল অ্যাফেয়ার্স কমিটির চেয়ারম্যানকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা তাসনিম ও ফারস–এর প্রতিবেদনে বলা হয়, এ–সংক্রান্ত একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শিগগিরই ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলির আইনি দল এটি চূড়ান্ত করবে।
এক কর্মকর্তার বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘এ পরিকল্পনা অনুযায়ী, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইরানকে ফি আদায় করতে হবে।’
ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘এটি একেবারেই স্বাভাবিক। অন্য করিডরগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোনো দেশের মধ্য দিয়ে পণ্য গেলে শুল্ক দিতে হয়। হরমুজ প্রণালিও একটি করিডর। আমরা এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করি। তাই জাহাজ ও ট্যাঙ্কারগুলো আমাদের শুল্ক দেবে—এটাই স্বাভাবিক।’
তবে অভ্যন্তরীণ এ আইনি কাঠামোটি এখনো চূড়ান্ত না হলেও, ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি) ইতিমধ্যে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণে একটি ‘টোল বুথ’ ব্যবস্থা চালু করেছে। গত বুধবার জাহাজ চলাচল বিষয়ক সাময়িকী লয়েডস লিস্ট এমন খবর প্রকাশ করেছে।
তাহলে ‘টোল বুথ’ ব্যবস্থা কী? এটি কীভাবে কাজ করে? এটি কি বৈধ?
ইরান কেন টোল আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে
ইরানের জলসীমা হরমুজ প্রণালি পর্যন্ত বিস্তৃত। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল যৌথভাবে ইরানে হামলা শুরু করার পর দেশটির উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে তেল ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বহনকারী জাহাজগুলোর চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। এতে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেছে, যা যুদ্ধের আগের তুলনায় প্রায় ৪০ শতাংশ বেশি।
এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিশেষ করে এশিয়ার দেশগুলো জ্বালানি বিতরণ সীমিত করতে ও শিল্প উৎপাদন কমাতে বাধ্য হচ্ছে।
ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের অনুমতি দিতে ইরানের কাছে দেনদরবার করছে। কারণ, উপসাগরীয় বেশির ভাগ দেশ থেকে তেল ও গ্যাস রপ্তানির জন্য এটাই একমাত্র সমুদ্রপথ। যুদ্ধ শেষ করার শর্ত হিসেবে ইরান পাঁচটি দাবির একটি হিসেবে হরমুজ প্রণালির ওপর নিজেদের কর্তৃত্বের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি চেয়েছে।
ইরান জাতিসংঘের সমুদ্র আইনসংক্রান্ত সনদে স্বাক্ষরকারী হলেও দেশটির পার্লামেন্টে এটি অনুমোদন করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে ইরান যুক্তি দেখাতে পারে যে তারা এই আন্তর্জাতিক বিধির আওতায় বাধ্য নয়
ইরানের পার্লামেন্ট সদস্য আলায়েদ্দিন বোরৌজারদি গত রোববার যুক্তরাজ্যভিত্তিক পার্সি ভাষার স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল ইরান ইন্টারন্যাশনালকে বলেছেন, হরমুজ প্রণালি পেরোতে কিছু কিছু জাহাজ থেকে ২০ লাখ ডলার ফি নিচ্ছে ইরান।
বোরৌজারদি বলেন, ‘এখন যেহেতু যুদ্ধের একটা খরচ আছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের এটা করতে হবে এবং হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলো থেকে ট্রানজিট ফি নিতে হবে।’
হরমুজ প্রণালি পাড়ি দিতে কত জাহাজ অপেক্ষায় আছে
জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক জাহাজ চলাচল পর্যবেক্ষণকারী বিশেষায়িত সংস্থার (আইএমও) মহাসচিব আর্সেনিও ডোমিঙ্গেজ আল–জাজিরাকে বলেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলের জন্য প্রায় ২ হাজার জাহাজ অপেক্ষা করছে। জাহাজগুলো প্রণালির উভয় পাশে অবস্থান করছে।
১৫ মার্চ থেকে গত রোববার পর্যন্ত এক সপ্তাহে স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (এআইএস) চালু থাকা মাত্র ১৬টি জাহাজ হরমুজ প্রণালি পার হয়েছে। সমুদ্রপথের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানকারী সংস্থা উইন্ডওয়ার্ড আলাদা করে নিশ্চিত করেছে, গত ১৩ মার্চ রাতে ও তার পরদিন ভোরে চারটি কার্গো জাহাজ হরমুজ প্রণালি অতিক্রম করেছে। এর মধ্যে একটি পাকিস্তানি জাহাজও ছিল।
এ ছাড়া এআইএস ব্যবস্থা বন্ধ রাখা অবস্থায় প্রণালিতে অবস্থানকারী আটটি জাহাজ (ডার্ক শিপ) শনাক্ত করতে পেরেছে উইন্ডওয়ার্ড।
ডার্ক শিপগুলোর (এআইএস বন্ধ রাখা জাহাজ) মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা একটি জাহাজও রয়েছে। ১৬ মার্চ সংযুক্ত আরব আমিরাতের খোর ফাক্কান বন্দরের কাছে জাহাজটিকে দেখা গিয়েছিল। এটি তেল ট্যাঙ্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এরপর এআইএস বন্ধ করে চলাচল করতে শুরু করে।
টোল নেওয়ার প্রক্রিয়া কী
ইরানি পার্লামেন্ট এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে টোল আরোপের আইন পাস না করলেও, গত দুই সপ্তাহে ২৬টি জাহাজ হরমুজ প্রণালি পাড়ি দেওয়ার জন্য আইআরজিসির ‘টোল বুথ’ ব্যবস্থার পূর্ব অনুমোদিত পথ অনুসরণ করেছে। গত বুধবার জাহাজ চলাচল বিষয়ক সাময়িকী লয়েডস লিস্ট এমন খবর প্রকাশ করেছে। এই জাহাজগুলোতে স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (এআইএস) চালু ছিল না।
সংশ্লিষ্ট সূত্র বলেছে, নতুন ব্যবস্থার আওতায় হরমুজ প্রণালি পার হতে জাহাজগুলোকে আইআরজিসির সঙ্গে সম্পৃক্ত মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় এবং জাহাজের সব তথ্য জমা দিতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে—নথিপত্র, আইএমওর নম্বর, পরিবহনকৃত পণ্য, ক্রু সদস্যদের নাম এবং জাহাজের চূড়ান্ত গন্তব্য।
মধ্যস্থতাকারীরা এসব তথ্য আইআরজিসির নৌ কমান্ডে জমা দেন। এ কমান্ডটি তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করে। যদি কোনো জাহাজ যাচাইবাছাই প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলে আইআরজিসি সেটিকে একটি ক্লিয়ারেন্স কোড দেয় এবং প্রণালি পারাপারের জন্য নির্ধারিত রুট সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়।
জাহাজ যখন প্রণালিতে প্রবেশ করে, তখন আইআরজিসি কমান্ডাররা ভিএইচএফ রেডিওর মাধ্যমে জাহাজের কাছে ক্লিয়ারেন্স কোড চান। জাহাজ থেকে তখন কোডটি বলা হয়। যদি কোডটি অনুমোদিত হয়, তখন ইরানি একটি নৌযান জাহাজের কাছে এসে সেই জাহাজটিকে লারাক দ্বীপের আশপাশ দিয়ে ইরানের জলসীমা পার হতে সহযোগিতা করে।
যদি কোনো জাহাজ আইআরজিসি নৌবাহিনীর স্ক্রিনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে তাদের এই জলপথ দিয়ে পারাপারের অনুমতি দেওয়া হয় না।
কারা টোল ফি দিচ্ছে
ইরান বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর জাহাজ ছাড়া অন্য সব জাহাজের জন্য হরমুজ প্রণালি খোলা।
গত মঙ্গলবার ইরান আন্তর্জাতিক সংস্থা আইএমও–এর ১৭৬ সদস্যকে পাঠানো একটি চিঠিতে বলেছে, যেসব জাহাজ ইরানের বিরুদ্ধে কোনো আগ্রাসনে অংশ নেয় না এবং ঘোষিত নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়মাবলি পুরোপুরি মেনে চলে, তারা ইরানি কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে হরমুজ প্রণালি দিয়ে নিরাপদে চলাচলের সুবিধা পেতে পারে।
এখন পর্যন্ত আলোচনার পর মালয়েশিয়া, চীন, মিসর, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভারতের কিছু জাহাজ হরমুজ প্রণালি পারাপারের অনুমতি পেয়েছে। ইরানের ভাষায় এসব দেশ তাদের বন্ধু দেশ।
লয়েডস লিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রণালি পার হতে কমপক্ষে দুটি জাহাজ চীনের মুদ্রা ইউয়ানে ফি দিয়েছে। কত অর্থ দেওয়া হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। তবে ভারত সরকার বলেছে, ভারতীয় জাহাজগুলো নিরাপদে প্রণালি পারাপারের জন্য ইরানকে কোনো অর্থ দেয়নি।
ভারতের আইনি পরামর্শক সংস্থা এএনবি লিগ্যালের অংশীদার অপূর্ব মেহতা আল–জাজিরাকে বলেন, হরমুজ প্রণালি পারাপারের অনুমতি কেবল নির্দিষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ দেশগুলোর জন্য দেওয়া হলে, তা বৈষম্যমূলক হবে।
অপূর্ব বলেন, ‘ভবিষ্যতে কোন জাহাজগুলোকে টোল দিতে হবে ও সেই অর্থ কোন মুদ্রায় দেওয়া হবে, তা এখন স্পষ্ট নয়।’
হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ থেকে টোল নেওয়া কি বৈধ
জাতিসংঘের সমুদ্র আইনসংক্রান্ত সনদ (ইউএনসিএলওএস)-এর ধারা ৩৮ অনুযায়ী, সব জাহাজ ও উড়োজাহাজ ‘ট্রানজিট প্যাসেজের অধিকার’ ভোগ করে, যা কোনো দেশ স্থগিত করতে পারে না।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমুদ্র আইনসংক্রান্ত সনদের ধারা ১৭ অনুযায়ী, প্রত্যেকটি বিদেশি জাহাজের কোনো দেশের জলসীমা দিয়ে নির্বিঘ্নে পারাপারের অধিকার রয়েছে।
ধারা ১৯ অনুযায়ী পারাপার তখনই নির্দোষ ধরা হয়, যদি তা উপকূলীয় দেশের শান্তি, শৃঙ্খলা বা নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর না হয়।
ভারতের আইনি পরামর্শক সংস্থা এএনবি লিগ্যালের অংশীদার অপূর্ব মেহতা বলেন, উপকূলীয় দেশ যদি কোনো পারাপারকে ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করে, তাহলে তারা নির্দিষ্ট এলাকায় বিদেশি জাহাজের নির্দোষ পারাপার স্থগিত করার মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারে।
অপূর্ব আরও বলেছেন, ইরান ইউএনসিএলওএস–এর স্বাক্ষরকারী হলেও দেশটির পার্লামেন্টে এটি অনুমোদন করা হয়নি। সে ক্ষেত্রে ইরান যুক্তি দেখাতে পারে, তারা এই আন্তর্জাতিক বিধির আওতায় বাধ্য নয়।
সামুদ্রিক আইন বিশেষজ্ঞ এবং লন্ডনের সিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যাসন চুয়াহ বলেন, হরমুজ প্রণালির সবচেয়ে সংকীর্ণ স্থানটি ২১ নটিক্যাল মাইল (৩৯ কিমি) প্রশস্ত। আর ইউএনসিএলওএস অনুযায়ী, দেশগুলো তাদের উপকূল থেকে সর্বাধিক ১২ নটিক্যাল মাইল (২২ কিমি) পর্যন্ত জলসীমা দাবি করতে পারে।
চুয়াহ আরও বলেন, পুরো প্রণালিটি ইরান ও ওমানের জলসীমার মধ্যে পড়েছে। তাঁর মতে, ইরান এই এলাকার ওপর সর্বভৌমত্ব দাবি করছে। উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইলের বাইরের জলসীমায় নিজেদের মালিকানা দাবি করার অধিকার ইরানের নেই।
চুয়াহ বলেন, ‘সুতরাং আপনার জাহাজ যদি ওমানের জলসীমা ব্যবহার করে, তাহলে ইরান টোল নিতে পারবে না। কিন্তু ইরান যেকোনো জাহাজকে রকেট, মাইন বা ড্রোন দিয়ে আঘাত করার অধিকার রাখে, সেটা ওমান বা ইরানের পাশে হোক।’
এ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এমন পরিস্থিতিতে কোনো জাহাজ নিরাপদে চলাচল করতে চাইলে সেটিকে হয়তো ইরানের পাশ দিয়ে চলাচলের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, টোল দিয়ে নিরাপদ পারাপার নিশ্চিত করতে হবে।
এটি যুদ্ধকালীন সময়ে টোল আরোপের প্রথম ঘটনা নয়।
২০২৪ সালের অক্টোবরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের এক প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছিল, ইয়েমেনের হুতিরা তাদের উপকূলের কাছে চলাচলকারী জাহাজগুলো থেকে ফি নিচ্ছিল।
সেই সময় ইরান–সমর্থিত ইয়েমেনের হুতিরা ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা করেছিল। হুতিরা দাবি করেছিল, তারা গাজায় যুদ্ধের প্রতিবাদে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা ইসরায়েলগামী জাহাজগুলোকে নিশানা করেছে।