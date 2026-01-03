রাফা সীমান্ত পরিদর্শনে হলিউড অভিনেত্রী জোলি, গাজার ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে কথা বললেন
হলিউড অভিনেত্রী এবং মানবিক সহায়তা ও অধিকারকর্মী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি মিসরের রাফা সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন। গাজা ও বাইরের বিশ্বের মধ্যকার একমাত্র যাতায়াত পথ এই রাফা সীমান্তে গিয়ে তিনি মানবিক সহায়তা সংস্থাগুলোর সঙ্গে দেখা করেন এবং গাজার ফিলিস্তিনিদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন।
গতকাল শুক্রবারের এ সফরে জোলি ‘মিসরীয় রেড ক্রিসেন্ট’-এর গুদামগুলো ঘুরে দেখেন। সেখানে গাজার জন্য পাঠানো জরুরি ত্রাণসামগ্রী জমা রাখা হয়েছে। এই সীমান্ত বর্তমানে ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যা গাজায় ত্রাণ প্রবেশে মারাত্মক বাধা সৃষ্টি করছে।
হলিউড অভিনেত্রী আল-আরিশ জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন, যেখানে গাজা থেকে আসা আহত ফিলিস্তিনিরা চিকিৎসা নিচ্ছেন। সেখানকার চিকিৎসকেরা অনবরত আহত রোগী আসার ফলে চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর কতটা প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, সে বিষয়ে জোলিকে জানান।
উত্তর সিনাইয়ের গভর্নর মেজর জেনারেল খালেদ মুজাওয়ার হলিউড অভিনেত্রী জোলিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ‘এই সংকটময় সময়ে আপনার এই সফর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, একজন ত্রাণবাহী ট্রাকচালক জোলিকে বলছেন, ‘আমরা ভয় পাই না, প্রয়োজনে হাজারবার গাজায় ঢুকব।’
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে আলোচনার পর তেল আবিব রাফা সীমান্তটি উভয়মুখী চলাচলের জন্য আবার খুলে দিতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।
গত ১০ অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসেবে এই সীমান্ত খোলার কথা ছিল। কিন্তু ইসরায়েল তখন কেবল ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়ার কথা বলেছিল।