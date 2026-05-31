যুদ্ধ অবসানে ট্রাম্পের নতুন চাল
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান যুদ্ধ অবসানে প্রস্তাবিত চুক্তির বেশ কয়েকটি শর্ত কঠোর করার চেষ্টা করছেন। শনিবার নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্প বিশেষত ইরানের পারমাণবিক উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না করার বিষয়ে পরিবর্তন এনেছেন। হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়াও তাঁর অন্যতম অগ্রাধিকার। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ আগ্রাসনে যুদ্ধ শুরু হয়। নতুন এ পরিবর্তন আলোচনাকে দীর্ঘায়িত করতে পারে; ট্রাম্প এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেননি।