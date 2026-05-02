যুদ্ধ বন্ধে ইরানের নতুন প্রস্তাবে কী আছে
পাকিস্তানকে মধ্যস্থতাকারী করে যুদ্ধ বন্ধে নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। ইরানের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, নতুন প্রস্তাবে দেশটির পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা স্থগিত রেখে আগে হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করা এবং ইরানের ওপর মার্কিন অবরোধ প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রস্তাবটি পেলেও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের পাল্টাপাল্টি দাবিতে আলোচনা শুরুর সম্ভাবনা এখনো থমকে আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিশ্লেষকরা।