যুদ্ধের অবসানে ইরানি নেতাদের হত্যার ছক ট্রাম্পের
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চলমান ইরান-যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের অবসান ঘটাতে দেশটির শীর্ষ নেতাদের লক্ষ্য করে হামলার বিষয়টি নতুন করে বিবেচনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন কর্মকর্তাদের ধারণা, জ্যেষ্ঠ নেতাদের নির্মূল করলে তেহরান যুদ্ধ বন্ধে বাধ্য হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি হামলায় সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হলে তাঁর ছেলে মোজতবা স্থলাভিষিক্ত হন। তবে নতুন করে হামলা না চালাতে ওয়াশিংটন ও জেরুজালেমকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। এদিকে হরমুজ প্রণালিতে নৌ-অবরোধ বজায় রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র।