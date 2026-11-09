ইসরায়েলে নতুন সরকার গঠনের তোড়জোড়, আজ নবনির্বাচিত আইনপ্রণেতাদের শপথ

ইসরায়েলে নতুন সরকার গঠনের তোড়জোড়, আজ নবনির্বাচিত আইনপ্রণেতাদের শপথ
ইসরায়েলের পার্লামেন্ট নেসেটের নবনির্বাচিত ১২০ সদস্য আজ মঙ্গলবার শপথ নিচ্ছেন। পরবর্তী কাজ হচ্ছে সরকার গঠনের জন্য জোটের সদস্যদের চূড়ান্ত করা। প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজগের আমন্ত্রণে বিরোধী জোটের নেতা গাদি আইজেনকট সেই কাজ এরই মধ্যে শুরু করে দিয়েছেন।
জোট গঠনে সফল হলে আইজেনকট প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্টের স্পিকারকে তা জানাবেন। এরপর সাত দিনের মধ্যে সরকার গঠনের জন্য অধিবেশন ডাকতে হবে। ওই অধিবেশনে আইজেনকটের সরকারকে আস্থা ভোটে পাস করতে হবে।
সাবেক সেনাপ্রধান থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া আইজেনকটকে গত রোববার সরকার গঠনের দায়িত্ব দেন প্রেসিডেন্ট হারজগ। এ জন্য তিনি ২৮ দিন সময় পেয়েছেন। প্রয়োজনে হারজগ আরও ১৪ দিন নিতে পারেন।
গত ২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে আইজেনকটের জোট পেয়েছে ৪৮টি আসন। উগ্র ইহুদিবাদী প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর জোট পেয়েছে ৫৩টি। দুই আরব দলের ১৯টি আসন যোগ হলে আইজেনকটের পক্ষে দাঁড়ায় ৬৭। তবে তাঁর এক শরিকের সাত সদস্য সমর্থন না দিলে সেই সংখ্যা নেমে আসবে ৬০-এ। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য দরকার ৬১ জনের সমর্থন।
আরবদের সমর্থনে লিবারম্যানের আপত্তি
ইসরায়েলে গত ২৭ অক্টোবরের পার্লামেন্ট নির্বাচনে আরব নেতৃত্বাধীন রাআম পেয়েছে ৮টি আসন, জয়েন্ট লিস্ট পেয়েছে ১১টি। এ দুই দল ও জোট আইজেনকটকে সরকার গঠনের দায়িত্ব দেওয়ার সুপারিশ করেছে। মন্ত্রিসভায় যোগ না দিয়েও তারা আস্থা ভোটে তাঁকে সমর্থন দিতে পারে। প্রয়োজনে এভাবে পার্লামেন্টের আস্থা ভোটে অন্য দলের সমর্থনে সংখ্যালঘু সরকার গড়ার কথা ভাবছেন আইজেনকট।
তবে আইজেনকটের জোটের ডানপন্থী নেতা অ্যাভিগদর লিবারম্যান জানিয়েছেন, আরব দলগুলোর সমর্থননির্ভর সরকারে তাঁর দলের সাত সদস্য যোগ দেবেন না। এএফপির প্রতিবেদন অনুযায়ী, আরবদের সমর্থনে সরকার হলেও গাজায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান নিয়ে মতভেদে তা ভেঙে পড়তে পারে।
ধর্মীয় দলগুলোর সঙ্গে দর-কষাকষি
নেতানিয়াহুর পুরোনো দুই মিত্র শাস ও ইউনাইটেড তোরাহ জুডাইজমের (ইউটিজে) মোট আসন ১৩টি। অতিরক্ষণশীল এই দুই ইহুদি দলের সমর্থন পেলে আইজেনকটের জোট ঠিক ৬১-তে পৌঁছাবে। তবে দল দুটি চায়, ধর্মীয় শিক্ষার্থীরা বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা থেকে ছাড় পান। আইজেনকট তাঁদের জন্য বেসামরিক জাতীয় সেবার সুযোগ রাখার প্রস্তাব দিয়েছেন।
দ্য জেরুজালেম পোস্ট জানায়, এ প্রশ্নের সুরাহা হলে শাস আইজেনকটকে সমর্থনের কথা ভাবতে পারে। তবে দলটি চায়, নেতানিয়াহুর শিবির ছাড়ার প্রথম পদক্ষেপ নিক ইউটিজে।
আজ নেসেটের উদ্বোধনী অধিবেশনে স্পিকার আমির ওহানাকে বদলানোর উদ্যোগ নিয়েছে আইজেনকটের দল ইয়াশার। এ উদ্যোগে সমর্থন চেয়ে দুই দলকেই চিঠি দিয়েছে ইয়াশার।
নেতানিয়াহুর ভরসা কোথায়
আইজেনকট ও নেতানিয়াহু দুজনই জাতীয় ঐক্যের সরকারের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে দুজনই সেই সরকারের নেতৃত্ব চান। নতুন নির্বাচন এড়াতে ঐক্যের সরকার আবার আলোচনায় আসতে পারে। হারজগও এমন সরকারকে স্বাগত জানানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন।
আইজেনকট ব্যর্থ হলে সরকার গঠনের সুযোগ পেতে পারেন নেতানিয়াহু। তবে তাঁর জোটও সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে আট আসন দূরে। দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হলে নেসেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরা আরেকজনকে মনোনয়ন দিতে পারবেন। শেষ চেষ্টাতেও সরকার না হলে আবার নির্বাচন হবে। সে পর্যন্ত সরকার চালাবেন নেতানিয়াহুই।