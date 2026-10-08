বিশ্ব

ডব্লিউএইচওর সুপারিশ

শিশু–কিশোরদের স্থূলতায় ওষুধ নয়, জীবনযাপন পরিবর্তনে জোর

রয়টার্স
কম ওজনের তুলনায় অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতায় ভোগা শিশু-কিশোরের সংখ্যা বেড়েছেপ্রতীকী ছবি: রয়টার্স

শিশু ও কিশোরদের স্থূলতা মোকাবিলায় ওজন কমানোর ওষুধের বদলে স্বাস্থ্যকর খাবার, নিয়মিত শারীরিক কর্মকাণ্ড ও কাউন্সেলিংয়ে জোর দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

স্থূলতা নিয়ে গতকাল বুধবার প্রকাশিত ডব্লিউএইচওর প্রথম বৈশ্বিক নির্দেশিকায় এ সুপারিশ করা হয়েছে।

সংস্থাটি বলছে, স্থূলতায় ভোগা ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে ওজন কমানোর ওষুধ বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এর আগে বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধানে খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কর্মকাণ্ড ও কাউন্সেলিংয়ের পদক্ষেপ নিতে হবে। তা ব্যর্থ হলে ওষুধ দেওয়া যাবে।

একসময় শিশু ও কিশোরদের মধ্যে অপুষ্টিজনিত প্রধান সমস্যা ছিল কম ওজন। ইউনিসেফের তথ্য বলছে, কম ওজনের তুলনায় অতিরিক্ত ওজন ও স্থূলতায় ভোগা শিশু-কিশোরের সংখ্যা বেড়েছে।

ডব্লিউএইচওর পুষ্টি ও খাদ্যনিরাপত্তা বিভাগের পরিচালক লুজ মারিয়া দে রেগিল বলেন, স্থূলতার জন্য ব্যবহৃত ওষুধ সম্পর্কে এখনো পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই। তবে এসব ওষুধের কার্যকারিতা ও সুরক্ষা নিয়ে চলমান গবেষণা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

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