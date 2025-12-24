পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নদী কোনগুলো, কোথায় প্রবাহিত হয়েছে

নদীকে পৃথিবীর ধমনি বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে নদী ঘিরে নানা সভ্যতা গড়ে উঠেছে। পানীয় জল, সেচের পানি ও পরিবহনের সুযোগ দিয়ে নদী সভ্যতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করেছে। নীল ও সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে ওঠা প্রাচীন সভ্যতাগুলো সম্পূর্ণরূপে নদীর ওপর নির্ভরশীল ছিল।
নদী কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীর বুকে বয়ে চলেছে। নদীর বয়স কত বা ঠিক কত বছর আগে থেকে একটি নদীর পথচলা শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে অনুমান করা খুবই কঠিন। বিশ্বে দেড় লাখের বেশি নদী রয়েছে, যদিও এ সংখ্যা নির্ভর করছে নদীকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তার ওপর।
নীল নদকে বিশ্বের দীর্ঘতম নদী বলা হয়। আমাজন নদীতে পানির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি আর কঙ্গো নদীকে বিশ্বের সবচেয়ে গভীর নদী মনে করা হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নদী কোনগুলো, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে।
ধারণা করা হয়, বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন নদী ফিঙ্ক। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত এই নদী ৩৫ থেকে ৪০ কোটি বছরের পুরোনো। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ১০ নদী নিয়ে আজকের শীর্ষ ১০ সাজানো হয়েছে।
ধারণা করা হয়, অস্ট্রেলিয়ার ফিঙ্ক নদী পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন নদী। এটির বয়স ৩৫ থেকে ৪০ কোটি বছর। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জনগণ এই নদীকে ‘লারাপিনটা’ নামে ডাকে। বর্তমানে শুধু ভারী বৃষ্টির সময় নদীটি প্রবাহিত হয় এবং নদীর পানি লেক আইয়ার বেসিনে গিয়ে পড়ে। বছরের বেশির ভাগ সময় এটি শুকনা থাকে।
অস্ট্রেলিয়ায় ‘অ্যালিস স্প্রিংস ওরোজেনি’ গড়ে ওঠার আগে থেকেই ফিঙ্ক নদী প্রবাহিত হচ্ছে বলে ধারণা করা হয়। অ্যালিস স্প্রিংস ওরোজেনি হলো একটি ভূতাত্ত্বিক গঠন। এ সময়ে অস্ট্রেলিয়ার মধ্যভাগের পাহাড়ি অঞ্চল গঠিত হয়েছে।
মিউজ নদী ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডসের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ধারণা করা হয়, এ নদীর বয়স ৩২ থেকে ৩৪ কোটি বছর। ইউরোপে পাহাড় গঠনের প্রাথমিক যুগ ‘হার্সিনিয়ান ওরোজেনি’ চলাকালে এ নদী ভূপ্রকৃতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। নদীটি আর্দেনেস বন অতিক্রম করে উত্তর দিকে নর্থ সি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে।
ফ্রেঞ্চ ব্রড নদী উত্তর আমেরিকার অন্যতম প্রাচীন নদী। ধারণা করা হয়, এটির বয়স ৩২ থেকে ৩৪ কোটি বছর। এটি নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে শুরু হয়ে টেনেসির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এবং অ্যাপ্যালাচিয়ান পাহাড় অতিক্রম করেছে।
অন্যান্য নদীর তুলনায় এর একটি বিশেষত্ব হলো, এটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। নদীর আরেকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এর চার হাজার মাইলের বেশি শাখা নদী ও জলধারা, যেগুলো জালের মতো এসে ফ্রেঞ্চ ব্রড নদীতে মিলিত হয়েছে। প্রতিবেশী নিউ ও সাস্কোয়াহানা নদীর সঙ্গে এর ভূপ্রাকৃতিক ইতিহাসের যোগসূত্র আছে।
অ্যাপ্যালাচিয়ান পাহাড় অতিক্রম করা নিউ নদীকে কমপক্ষে ২৬ থেকে ৩২ কোটি বছরের পুরোনো ধরা হয়। তবে কয়েকজন বিজ্ঞানী একে আরও প্রাচীন মনে করেন। নদীটি নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে শুরু হয়ে ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত কানাওয়া নদীতে গিয়ে মিশেছে।
চমকপ্রদ একটি বিষয় হলো, নিউ নদী সেই পাহাড়গুলো থেকেও প্রাচীন, যেগুলোর মধ্য দিয়ে এটি প্রবাহিত হচ্ছে। আরেকটি আশ্চর্যজনক তথ্য হলো, নদীটি এমন সময়ে নিজের পথ তৈরি করেছে, যখন আটলান্টিক মহাসাগর গঠিত হয়নি।
জার্মানি, সুইজারল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডসের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে রাইন নদী। ধারণা করা হয়, এই নদীর বয়স প্রায় ২৪ কোটি বছর। এটি ট্রায়াসিক যুগের সময় গঠিত হতে শুরু করে এবং পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে পথ তৈরি করে এগিয়ে যায়।
আজকের দিনে রাইন নদী একটি ব্যস্ত জলপথ। নদীর দুই পারের মনোরম দৃশ্য আর নদীর তীরে একের পর এক দুর্গের জন্য রাইনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। অনন্য বিষয় হলো, রাইন নদীর প্রবাহের পথ সম্ভবত আলপস গঠনের বহু আগে ভূতাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়েছিল।
দক্ষিণ আফ্রিকার সেভ নদী প্রায় ২০ কোটি বছর আগে গঠিত হয়েছে। এটি প্রাচীন সুপার মহাদেশ গন্ডওয়ানা ভেঙে যাওয়ার সময় থেকেই প্রবাহিত হতে শুরু করে।
নদীটি জিম্বাবুয়ে ও মোজাম্বিক অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়েছে। সেভ ভ্যালি বিচিত্র সব উদ্ভিদ ও বিরল প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত।
ভারতের নর্মদা নদীর বয়স প্রায় ১৬ কোটি বছর। ভারতে কয়েকটি বড় বড় নদী রয়েছে। তবে নর্মদা সেগুলোর মতো বড় নয়, বরং এই নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে দেশের মধ্যভাগ অতিক্রম করেছে। প্রাচীন মহাদেশ গন্ডওয়ানা ভেঙে যাওয়ার সময় নর্মদা গঠিত হয়।
নর্মদা নদী একটি গভীর ফাটলযুক্ত উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর তীরে অনেক প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া যায়।
আমুর দরিয়া বা নদীর বয়স প্রায় ১২ কোটি বছর। এটি পূর্ব সাইবেরিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এটি পাহাড়ের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাশিয়া ও চীনের সীমান্ত অতিক্রম করেছে। এ নদীর তীরে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও সমৃদ্ধ প্রাণিজগৎ দেখা যায়।
মাছ ধরার জন্য আমুর দরিয়া বিখ্যাত, বিশেষ করে স্টুর্জন ও স্যামন মাছ। এ নদী স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পরিবহন ও জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
ম্যাকলাই নদী প্রায় আট কোটি বছরের পুরোনো। এই নদী অস্ট্রেলিয়ার ‘গ্রেট এসকারপমেন্ট’ গঠিত হওয়ার আগে তৈরি হয়েছে এবং গভীর খাঁড়ি ও চিরহরিৎ বনের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর তীরে বিচিত্র উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখা যায়, যা অস্ট্রেলিয়ার উষ্ণমণ্ডলীয় বনভূমির বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে।
কলোরাডো নদীর বয়স প্রায় সাত কোটি বছর। এটি ‘গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন’ তৈরি করেছে। কলোরাডো নদী রকি মাউন্টেইন থেকে শুরু হয়ে ইউটাহ ও অ্যারিজোনা অতিক্রম করে মেক্সিকো সীমান্তের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। নদীটি স্থানীয় পরিবহন, সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
তথ্যসূত্র: জাগরণজোশ