চুরি করা বাদ্যযন্ত্র ফেরত দিয়ে চিরকুটে ক্ষমা চাইলেন চোর

চুরি করা বাদ্যযন্ত্র ফেরত দিয়ে চিরকুটে ক্ষমা চাইলেন চোর
যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সিতে একটি গিটারের দোকান থেকে দুটি ম্যান্ডোলিন চুরির পর অনুতপ্ত হয়ে সেগুলো ফেরত দিয়ে গেছেন এক চোর। সঙ্গে ছিল হাতে লেখা একটি ক্ষমাপ্রার্থনার চিরকুট। যেখানে চুরির কারণ হিসেবে দাবি করেছেন, তিনি তখন ‘মাতাল’ অবস্থায় ছিলেন।
নিউ জার্সির ‘লার্ক স্ট্রিট মিউজিক’ নামের ওই গিটার দোকানের মালিক বাজি লেভিন এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করেছেন। তিনি জানান, গত ২২ ডিসেম্বর এক ব্যক্তি তাঁর দোকান থেকে দুটি ম্যান্ডোলিন চুরি করেন। বাদ্যযন্ত্র দুটির মোট বাজারমূল্য প্রায় ৭ হাজার ৭৫৫ ডলার (প্রায় ৯ লাখ টাকা)। চুরির সেই দৃশ্য ধরা পড়ে দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায়।
লেভিনের শেয়ার করা ওই সিসিটিভি ফুটেজটি ইন্টারনেটে খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এর কয়েক দিন পর ঘটে সেই অভাবনীয় ঘটনা। লেভিন জানান, গত বুধবার হঠাৎ ওই চোর চুপি চুপি দোকানের দরজা খুলে দুটি শপিং ব্যাগে করে ম্যান্ডোলিন দুটি রেখে যান।
দোকানের ফেসবুক পেজে লেভিন লেখেন, ‘চোরটিকে ব্যাগ রেখে পালিয়ে যেতে দেখে আমি দৌড়ে তাঁর পিছু নিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি পালিয়ে যান। পরে আমি পুলিশকে খবর দিই।’
উদ্ধার হওয়া বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে একটি হাতে লেখা চিরকুট পাওয়া গেছে। তাতে লেখা ছিল, ‘দুঃখিত, আমি মাতাল ছিলাম। শুভ বড়দিন। আপনি একজন ভালো মানুষ।’
লেভিন বলেন, ‘ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ায় এবং সবদিক থেকে চাপ তৈরি হওয়ায় চোর বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি ধরা পড়ে যাবেন। পুরো বিষয়টি আমার কাছে কোনো সিনেমার গল্পের মতো মনে হচ্ছে।’
স্থানীয় পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার কার্শনার জানান, বাদ্যযন্ত্রগুলো ফেরত পাওয়া গেলেও চুরির বিষয়টি তদন্তাধীন। এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।