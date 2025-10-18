তালেবান শাসকদের অবশ্যই ভারত–সমর্থিত জঙ্গিগোষ্ঠীকে দমন করতে হবে: পাকিস্তানি সেনাপ্রধান
আফগানিস্তানের সঙ্গে উত্তেজনা বৃদ্ধির মধ্যে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল সৈয়দ আসিম মুনির তালেবান শাসকদের প্রতি কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি আফগান ভূমি ব্যবহার করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে হামলা চালানো ‘প্রক্সি সন্ত্রাসীদের’ বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর পদক্ষেপ নিতে তালেবান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
আজ শনিবার খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের অ্যাবোটাবাদ শহরে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলে পাসিং-আউট প্যারেডে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এ সময় সেনাপ্রধান মুনির আফগানিস্তানের জনগণের প্রতি ‘সহিংসতার পরিবর্তে পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তার’ পথ বেছে নেওয়ার আহ্বান জানান।
১৫২তম পিএমএ লং কোর্স, ৩৭তম টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট কোর্স, ৭১তম ইন্টিগ্রেটেড কোর্স এবং ২৬তম লেডি ক্যাডেট কোর্সের পাসিং-আউট প্যারেডে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির। তিনি বলেন, কাবুলের তালেবান সরকারকে অবশ্যই তার ভূমি থেকে পরিচালিত এবং পাকিস্তানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।
সেনাপ্রধানের এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন কয়েক দিনের তীব্র লড়াইয়ের পর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে এবং আজ তার মেয়াদ বৃদ্ধির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কয়েক দিনের সংঘাতে কয়েক ডজন মানুষ নিহত এবং শত শত আহত হয়েছেন।
স্নাতক ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে ফিল্ড মার্শাল মুনির দেশ সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সীমান্ত রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সশস্ত্র বাহিনী জাতির পূর্ণ সমর্থন নিয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবিচল সংকল্প, দৃঢ় বিশ্বাস ও পেশাদারত্বের সঙ্গে কাজ করছে।
‘পবিত্র ভূমির এক ইঞ্চিও ছাড়ব না’
ভারতের সঙ্গে সংঘাতে কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান বলেন, কৌশলগত অন্ধত্ব এবং ভুল পথে পরিচালিত আধিপত্যবাদী উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা শত্রুর বিরুদ্ধে পাকিস্তান আবারও বিজয়ী হয়েছে।
মে মাসের সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করে আসিম মুনির বলেন, ‘অপারেশন বুনিয়ান-উন-মারসুস’ পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর সক্ষমতা ও যোগ্যতার প্রতি জনগণের আস্থা আরও দৃঢ় করেছে।
ফিল্ড মার্শাল মুনির আরও বলেন, সশস্ত্র বাহিনী অসাধারণ পেশাদারত্বের সঙ্গে সব হুমকিকে নিষ্ক্রিয় করেছে। যেমন—রাফালের মতো উন্নত যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে, এস–৪০০-এর মতো একাধিক ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে এবং বহুমাত্রিক যুদ্ধের সক্ষমতা দেখিয়েছে।’
ফিল্ড মার্শাল মুনির ভারতের দোষারোপ করার, নিরপেক্ষ তদন্ত এড়িয়ে যাওয়ার এবং ক্ষমতাসীন শাসনের স্বার্থান্বেষী উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সমালোচনা করেন।
আসিম মুনির বলেন, সংখ্যাগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয়ের কারণে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর পাকিস্তানের জনগণ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করেছে।
পাকিস্তানি সেনাপ্রধান বলেন, ‘অভ্যন্তরীণভাবে এটি জাতিকে আরও ঐক্যবদ্ধ করেছে। বাহ্যিক হোক বা অভ্যন্তরীণ, যেকোনো হুমকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করেছে। এটি বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে যে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় শক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব পালনে সক্ষম।
আসিম মুনির বলেন, ‘আমি জাতিকে আশ্বস্ত করতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যে ও দয়ায় এবং জনগণের সমর্থনে আমরা এই পবিত্র ভূমির এক ইঞ্চিও হারাব না। এখন থেকে আপনারা সবাই একই উদ্দেশ্যে অবদান রাখবেন।’
‘পারমাণবিক পরিবেশে যুদ্ধের কোনো স্থান নেই’
সেনাপ্রধান ভারতের সমালোচনা করে বলেন, ‘পারমাণবিক পরিবেশে যুদ্ধের কোনো স্থান নেই’। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যদি শত্রুতা শুরু করা হয়, তবে পাকিস্তানের যুদ্ধ-অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী যেকোনো আক্রমণকারীকে তাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় জবাব দেবে।
আসিম বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে অপ্রচলিত ক্ষেত্রে লড়াই করেছে। পাশাপাশি প্রচলিত ক্ষেত্রেও দ্রুত ও চূড়ান্ত আঘাত হেনে তার সক্ষমতা দেখিয়েছে।
পাকিস্তানি সেনাপ্রধান বলেন, ‘নতুন করে শত্রুতার ঢেউ শুরু করা হলে পাকিস্তান আক্রমণকারীদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় জবাব দেবে। আমি ভারতীয় সামরিক নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে বলছি এবং দৃঢ়ভাবে সতর্ক করছি, পারমাণবিক পরিবেশে যুদ্ধের কোনো স্থান নেই।’
‘ভারতের প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রক্সি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে’
ফিল্ড মার্শাল মুনির বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো পাকিস্তানের জনগণ বিশেষ করে খাইবার পাখতুনখাওয়া ও বেলুচিস্তানের মানুষের সাহায্যে ভারত-সমর্থিত সন্ত্রাসবাদের হুমকিকে নিশ্চিতভাবে পরাজিত করবে।
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান বলেন, ‘প্রচলিত ক্ষেত্রে আমাদের বিজয় হয়েছে। একইভাবে আমাদের প্রতিবেশীর প্রতিটি রাষ্ট্রীয় প্রক্সি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। যেমন আমরা অনেক বড় এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দৃঢ় ছিলাম, তেমনি আমরা ইসলামের তথাকথিত একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো মুষ্টিমেয় বিপথগামী সন্ত্রাসীর কাছে মাথানত করব না।’
সেনাপ্রধান জাতিকে আশ্বস্ত করে বলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমতে এবং জনগণের সমর্থনে পাকিস্তান তার পবিত্র ভূমির এক ইঞ্চিও হারাবে না। তিনি যোগ করেন, ‘এখন থেকে আপনারা সবাই একই উদ্দেশ্যে অবদান রাখবেন।’
ক্যাডেটদের উদ্দেশে আসিম মুনির বলেন, ‘আপনারা বিশ্বের অন্যতম সেরা সেনাবাহিনী থেকে কমিশন পাচ্ছেন, যা কারও চেয়ে কম নয়। পাকিস্তানের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেকার বন্ধন অটুট থাকবে।’