ভারতের উড়োজাহাজের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা আরও এক মাস বন্ধ থাকছে

ভারতের উড়োজাহাজের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা আরও এক মাস বন্ধ থাকছে
ভারতের পরিচালিত সব ধরনের উড়োজাহাজ এমনকি সামরিক বিমানও পাকিস্তানের আকাশসীমায় প্রবেশ করতে পারবে না বলে গতকাল শুক্রবার জানিয়েছে ইসলামাবাদ। এই নিষেধাজ্ঞা আরও এক মাসের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।
পাকিস্তানের নতুন নির্দেশনায় বলা হয়েছে, ভারতের বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ, ভারতের নিবন্ধন করা উড়োজাহাজ এবং সামরিক বিমান পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকতে পারবে না।
ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার পর দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। এর জেরে ভারত সিন্ধু নদী পানি চুক্তি স্থগিত করে। এর প্রতিশোধ হিসেবে পাকিস্তান ভারতীয় বিমানের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে দেয়।
পাকিস্তানের সিদ্ধান্তের পর ভারতও ৩০ এপ্রিল থেকে পাকিস্তানি উড়োজাহাজের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তান প্রথমে এক মাসের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল, পরে ২৩ মে আবার এক মাস বৃদ্ধি করে। সর্বশেষ সময় বৃদ্ধি করায় মোট ২১০ দিন ধরে ভারতীয় উড়োজাহাজের জন্য পাকিস্তানের আকাশসীমা বন্ধ থাকছে।
৬ ও ৭ মে ভারত পাকিস্তানের কয়েকটি শহরে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। জবাবে পাকিস্তানও ‘অপারেশন বুনইয়ান-উম-মারসুস’ নাম দিয়ে ভারতে পাল্টা হামলা চালায়।
পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা তিনটি রাফালসহ ভারতের ছয়টি যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে। টানা প্রায় ৮৭ ঘণ্টা সংঘর্ষ চলার পর গত ১০ মে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হয়।
এর আগেও এমন আকাশসীমা বন্ধের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৯ সালে কারগিল যুদ্ধ ও ২০১৯ সালের পালওয়ামা সংকটের সময়ও পাকিস্তান একই পদক্ষেপ নিয়েছিল। তখনো ভারতের উড়োজাহাজ খাতে বেশ প্রভাব পড়েছিল।