ইমরান খানের চোখে বড় কোনো সমস্যা, কী বলছেন হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক

ইমরান খানের চোখে বড় কোনো সমস্যা, কী বলছেন হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) কারাবন্দী নেতা ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে সম্প্রতি যে খবর ছড়িয়েছিল, তাতে তাঁর দলের নেতা-কর্মীরা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন।
অবশেষে জ্যেষ্ঠ এক চিকিৎসক নিশ্চিত করেছেন, ইমরান খানের ডান চোখ পরীক্ষা করা হয়েছে। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, রক্তনালিতে চাপের কারণে তাঁর দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।
ইসলামাবাদের পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেসে (পিআইএমএস) এই পরীক্ষা করা হয়।
গতকাল শুক্রবার রাতে এক ভিডিও বার্তায় হাসপাতালের নির্বাহী পরিচালক রানা ইমরান সিকান্দার জানান, একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইমরান খানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, ডান চোখের রক্তনালিতে চাপ বেড়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়েছিল।
চিকিৎসার বিস্তারিত জানিয়ে নির্বাহী পরিচালক সিকান্দার বলেন, ইমরান খানের ডান চোখে বিশেষ চিকিৎসা করা হয়েছে। এর আগে ইমরান খান তাঁর ডান চোখে কম দেখার কথা জানালে আদিয়ালা কারাগারের একজন জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দেন।
হাসপাতালে ইমরান খানের চোখের বেশ কিছু পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ মাপা এবং রেটিনার স্ক্যান (ওসিটি) অন্তর্ভুক্ত ছিল।
পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা শনাক্ত করেন, ইমরান ‘সেন্ট্রাল রেটিনাল ভেইন অক্লুশন’ নামে সমস্যায় ভুগছিলেন। এটি এমন একটি সমস্যা, যেখানে রেটিনায় রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয়।
ইমরান সিকান্দার আরও জানান, ইমরান খানকে তাঁর শারীরিক অবস্থা এবং চিকিৎসা সম্পর্কে পুরোপুরি জানানো হয়েছিল। তাঁর লিখিত সম্মতি নিয়েই এই চিকিৎসা করা হয়। গত শনি ও রোববারের মাঝামাঝি সময়ে গভীর রাতে তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল।
এই চিকিৎসক বলেন, জীবাণুমুক্ত অস্ত্রোপচার কক্ষে প্রায় ২০ মিনিট ধরে এই প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হয়। এরপর প্রয়োজনীয় নথিপত্র, পরবর্তী নির্দেশনাসহ তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়।
সুপ্রিম কোর্টের সামনে পিটিআইয়ের অবস্থান ধর্মঘট
ইমরান খানের স্বাস্থ্যের খবর এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করার দাবিতে শুক্রবার পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের সামনে পিটিআই নেতা-কর্মীরা অবস্থান ধর্মঘট পালন করেন। দলটির নেতারা দাবি জানিয়েছেন, ইমরান খানের পরিবার এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসকদের তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার অনুমতি দিতে হবে।
প্রধান বিচারপতির সঙ্গে বৈঠকের পর পিটিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক সালমান আকরাম রাজা বলেন, তাঁদের ইমরান খানের মেডিক্যাল রিপোর্ট দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই আশ্বাসের পর দলটি কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী এই ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়।
তবে রাজা বলেন, শুধু রিপোর্ট পাওয়াটাই তাঁদের মূল লক্ষ্য নয়। ইমরান খানের সঙ্গে তাঁর পরিবার ও সহযোগীদের সাক্ষাতের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁদের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে।
হাসপাতালে নেওয়ার প্রেক্ষাপট
গত বুধবার ইমরান খানকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য হাসপাতালে নেওয়ার খবরটি সামনে আসে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, চোখের চিকিৎসার জন্য তাঁকে শনিবার হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং পরদিন আবার আদিয়ালা কারাগারে পাঠানো হয়।
শুরুতে ইমরান খানের বোন নওরিন খান এই খবর অস্বীকার করে বলেছিলেন, ইমরান খান সুস্থ আছেন। তবে গত বৃহস্পতিবার তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার নিশ্চিত করেন, পিটিআইয়ের উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং কারা চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে উন্নত পরীক্ষার জন্য পিআইএমএস হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।