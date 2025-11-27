পাকিস্তান

ইমরান খান সুস্থ আছেন—গুজব উড়িয়ে বলল পাকিস্তান কারা কর্তৃপক্ষ

জিও নিউজ
পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানফাইল ছবি: এএফপি

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগার থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে গুজব ছড়ানো হয়েছিল। তবে গতকাল বুধবার গুজব উড়িয়ে দিয়ে কারা কর্তৃপক্ষ বলেছে, তিনি এখনো কারাগারেই আছেন, সুস্থও আছেন।

এদিকে ইমরানের মৃত্যু নিয়েও ইন্টারনেটে গুজব ছড়িয়েছে বলে ভারতের কিছু গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

ইমরান খান কারাগারে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, তা খাজা আসিফ কখনো পাননি। তাঁর জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তা কোনো পাঁচ তারকা হোটেলেও পাওয়া যায় না।
খাজা আসিফ, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আদিয়ালা কারাগার কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘কারাগার থেকে তাঁকে (ইমরান খান) স্থানান্তর-সম্পর্কিত কোনো খবর সত্য নয়। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন।’ কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে বলেছে, ইমরানের স্বাস্থ্য নিয়ে যে অনিশ্চয়তার কথা বলা হচ্ছে, তা ভিত্তিহীন। তাঁর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ইমরান খান ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে আছেন। ২০২২ সালের এপ্রিলে বিরোধী দলের অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদে জড়িত থাকার অভিযোগে একাধিক মামলা হয়েছে।

পৃথক এক বিবৃতিতে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, ‘ইমরান খান কারাগারে যেসব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন, তা খাজা আসিফ কখনো পাননি। তাঁর জন্য যে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়, তা কোনো পাঁচ তারকা হোটেলেও পাওয়া যায় না।’

খাজা আসিফ আরও দাবি করেন, ‘ইমরান খানের জন্য টেলিভিশন রয়েছে। তিনি যেকোনো চ্যানেল দেখতে পারেন। তাঁর জন্য শরীরচর্চার যন্ত্রও রয়েছে। অথচ আমরা কারাগারে থাকতে ঠান্ডায় মেঝেতে ঘুমাতাম, জেলের খাবার খেতাম। শুধু দুটি কম্বল পেতাম, এমনকি গরম পানিও ছিল না।’

খাজা আসিফ আরও বলেন, ইমরান খানের জন্য বড় বিছানা ও নরম তোশকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি কারাগারের লাউডস্পিকারে নিজের বক্তৃতাও শুনতে পারবেন।

