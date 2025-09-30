পাকিস্তান

কোয়েটায় আত্মঘাতী বোমায় নিহত ১০

রয়টার্স
কোয়েটা
নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কোয়েটায় বিস্ফোরণস্থল পরিদর্শন করেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ফ্রন্টিয়ার কর্পসের সদর দপ্তারছবি: এএফপি

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটায় আত্মঘাতী বোমা হামলায় কমপক্ষে ১০ জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন অন্তত ৩৩ জন। আজ মঙ্গলবার একটি আধা সামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। এখন পর্যন্ত কেউ এ হামলার দায় স্বীকার করেনি।

প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি বলেন, বিস্ফোরণের পরপরই কয়েকজন সশস্ত্র ব্যক্তি সদর দপ্তরে হামলা চালায়। পরে আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সশস্ত্র ব্যক্তিদের গোলাগুলি হয়।

বুগতি আরও বলেন, আত্মঘাতী হামলাকারী একটি পিকআপ ট্রাক চালাচ্ছিলেন। এ ছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে আরও চার হামলাকারী নিহত হয়েছেন।

প্রাদেশিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী বখত কাকার বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানান, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণ নাগরিক ও সেনাসদস্য রয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আধা সামরিক সৈন্যরাও ছিলেন, তবে তাঁদের সঠিক সংখ্যা এখনো জানা যায়নি।

খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলে গওয়াদার বন্দর অবস্থিত। চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডরের অংশ হওয়ায় চীন এ বন্দর নির্মাণ করেছে।

জঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহীরা সম্প্রতি ওই অঞ্চলে হামলা জোরদার করেছে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী এই বোমা হামলার দায় স্বীকার করেনি।

ইসলামাবাদের অভিযোগ, পাকিস্তান এ অঞ্চলের খনিজ ও খনিজ সম্পদের জন্য আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের চেষ্টা করায় ভারত সহিংসতা বৃদ্ধি করতে এসব উগ্রবাদী গোষ্ঠীকে সমর্থন দিচ্ছে। তবে নয়াদিল্লি এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

