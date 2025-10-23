পাকিস্তান

‘নিজের ঘরেই অবৈধ’: পাকিস্তান-তালেবান উত্তেজনায় অনিশ্চিত জীবন আফগান শরণার্থীদের

পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত আফগান শরণার্থীরা তাঁদের মালপত্র নিয়ে আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্তের কাছে একটি অস্থায়ী শিবিরে পৌঁছেছেন। ৭ এপ্রিল, ২০২৫ছবি: এএফপি

১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের হামলার পর নিজেদের দেশ ছেড়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নেন লাখ লাখ আফগান নাগরিক। পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগান শরণার্থী আল্লাহ মীরের মা–বাবাও একই পরিস্থিতিতে পড়েছিলেন। তাঁরা দেশ ছেড়ে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোহাটে একটি শরণার্থী গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। সেখানেই মীরের জন্ম।

বর্তমানে মীরের বয়স ৪৫ বছর। তাঁর ২০০ জনেরও বেশি স্বজন আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে পাড়ি জমিয়েছিলেন। তখন থেকে সেখানেই তাঁদের ঘরবাড়ি।

দুই বছর ধরে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ লক্ষাধিক আফগান শরণার্থীকে দেশে ফেরত পাঠাতে তৎপরতা চালাচ্ছে। এমন অবস্থায় মীরদের পরিবার নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কে আছে। এত দিন তারা ইসলামাবাদে ধরপাকড় থেকে কোনোভাবে বেঁচে থাকলেও গত সপ্তাহে তাদের ওপর বিপদের ছায়া নেমে এসেছে।

গত সপ্তাহে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দিয়েছে, দেশজুড়ে থাকা ৫৪টি আফগান শরণার্থী গ্রামের সব কটিই বন্ধ করে দেবে তারা। এটি ২০২৩ সালে শুরু হওয়া অভিযানেরই অংশ। ওই অভিযানের লক্ষ্য হলো ‘অবৈধ বিদেশিদের’ দেশ থেকে বিতাড়িত করা। ৫৪টি শরণার্থী গ্রামের মধ্যে কোহাটের গ্রামগুলোও আছে, যেখানে মীর ও তাঁর পরিবার বসবাস করে।

আল–জাজিরাকে মীর বলেন, ‘আমার জীবনে আমি মাত্র একবারের জন্য আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম। সেটা ২০১৩ সালে, দুই সপ্তাহের জন্য গিয়েছিলাম। এর বাইরে আমার পরিবারের কেউ আর কখনো সেখানে ফিরে যায়নি। আমি কী করে সব ছেড়ে চলে যাব, যখন আমরা এখানেই জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি, এখানেই বিয়ে করেছি এবং প্রিয়জনদের এখানেই দাফন করেছি?’

২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর পাকিস্তানের সঙ্গে দেশটির সম্পর্কে উত্তেজনা দেখা দেয়। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই মীরের মতো অসংখ্য পরিবার অনিশ্চয়তার ঘূর্ণিতে আটকা পড়েছে।

অক্টোবরের শুরুতে সীমান্তে আফগান ও পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এতে দুই দেশের মধ্যকার টানাপোড়েন প্রকাশ্য শত্রুতায় রূপ নেয়। গত রোববার দোহায় দুই পক্ষের কর্মকর্তারা বৈঠকে বসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ২৫ অক্টোবর ইস্তাম্বুলে তাঁদের পরবর্তী বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

এরপরও উত্তেজনা চলছে। মীরের মতো পরিবারগুলোর আশঙ্কা, তারা দুই প্রতিবেশী দেশের এই সীমান্ত সংঘাতের কূটনৈতিক খেলায় বলি না হয়ে যায়।

২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতায় ফেরার পর পাকিস্তানের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই টানাপোড়েনের মধ্যেই মীরের মতো অসংখ্য পরিবার অনিশ্চয়তার ঘূর্ণিতে আটকা পড়েছে।

স্বাগত থেকে বিতাড়ন

আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের হামলার পর থেকেই পাকিস্তান লাখ লাখ আফগান শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে আসছে। আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে এবং ১৯৯৬ সালে তালেবান প্রথমবার ক্ষমতায় এলে বহু আফগান নাগরিক সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে আসেন। ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ হামলার পর আফগানিস্তানে শুরু হওয়া মার্কিন আগ্রাসন এবং তালেবানের পতনের পর কিছু আফগান স্বদেশে ফিরে যান। তবে তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

২০২১ সালের আগস্টে হঠাৎ করে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতা দখল করলে আবারও পাকিস্তানের দিকে এক বিশাল শরণার্থী ঢল নামে। ছয় থেকে আট লাখ আফগান নাগরিক পাকিস্তানে আশ্রয় নেন।

তবে গত চার বছরে কাবুল ও ইসলামাবাদের সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে যায়। একসময় তালেবানের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত পাকিস্তান এখন অভিযোগ করছে, সীমান্ত হামলার জন্য দায়ী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয় দিচ্ছে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার। এর পর থেকে পাকিস্তানের নীতি কঠোর করা হয়েছে। এমনকি যাঁরা মীরের মতো দশকের পর দশক ধরে পাকিস্তানেই বাস করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

আফগানিস্তানে ফেরার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় পাকিস্তানে ইউএনএইচসিআর পুনর্বাসন কেন্দ্রের বাইরে মশারিযুক্ত তাঁবুতে বিশ্রাম নিচ্ছেন এক আফগান শরণার্থী। আগস্ট মাসে তোলা ছবি
ছবি: রয়টার্স

১০ সন্তানের জনক মীর পেশোয়ারের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি জাতিসংঘের শরণার্থী সংস্থার (ইউএনএইচসিআর) সহায়তায় আফগান শরণার্থী শিশুদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প পরিচালনা করছেন।

২০০৬ সাল থেকে ইউএনএইচসিআর পাকিস্তানে বসবাসকারী আফগান নাগরিকদের জন্য প্রুফ অব রেজিস্ট্রেশন (পিওআর) কার্ড ইস্যু করে আসছে। এই কার্ডগুলো তাদের পাকিস্তানে বৈধভাবে থাকা সম্ভব করেছে, কিছুটা চলাচলের স্বাধীনতা দিয়েছে এবং সীমিত আকারে হলেও কিছু সরকারি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে।

তবে চলতি বছরের ৩০ জুন থেকে পাকিস্তান সরকার পিওআর কার্ড নবায়ন বন্ধ করে দিয়েছে এবং বিদ্যমান কার্ডগুলোকে অকার্যকর বলে ঘোষণা করেছে।

মীর বলেন, ‘আমাদের সবারই ইউএনএইচসিআরের ইস্যু করা প্রুফ অব রেসিডেন্স কার্ড আছে। কিন্তু এখন এই অভিযান শুরু হওয়ায় আমি জানি না আমাদের কী হবে।’

নথিভুক্ত না হওয়া আফগান নাগরিকদের জন্য ২০১৭ সালে আফগান সিটিজেনশিপ কার্ড (এসিসি) ইস্যু করা শুরু করে পাকিস্তান। এই কার্ড তাদের কিছুটা আইনি স্বীকৃতি ও অস্থায়ী বৈধতা দিত। কিন্তু বর্তমানে এসিসি আর বিতাড়নের বিরুদ্ধে কোনো সুরক্ষা দেয় না।

ইউএনএইচসিআরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ১৫ লাখের বেশি আফগান স্বেচ্ছায় বা জোরপূর্বক পাকিস্তান ছেড়েছেন।

‘নিজেদের বাড়িতেও অবৈধ’

পাকিস্তানে নিযুক্ত ইউএনএইচসিআরের মুখপাত্র কায়সার খান আফ্রিদি আল–জাজিরাকে বলেন, দেশটিতে এখন প্রায় ১২ লাখ পিওআর কার্ডধারী, ৭ লাখ ৩৭ হাজার সিটিজেনশিপ কার্ডধারী এবং ১ লাখ ১৫ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী বসবাস করছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে তালেবানের উত্তেজনা তাঁদের অবস্থাকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

আফ্রিদি মনে করেন, ৪৫ বছরের বেশি সময় ধরে পাকিস্তান লাখ লাখ আফগান শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে অসাধারণ উদারতা দেখিয়েছে। তবে সরকার দেশজুড়ে থাকা শরণার্থী গ্রামগুলো বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় এবং তাঁদের ফেরত পাঠাতে চাপ দেওয়ায় গভীর উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

আফ্রিদির মতে, শরণার্থীদের ফেরত পাঠানো হলে তা স্বেচ্ছায়, ধাপে ধাপে এবং মর্যাদা ও নিরাপত্তার সঙ্গে হতে হবে।

কয়েক বছর ধরে ইউএনএইচসিআরের জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করছেন মীর। তিনি বলেন, কোহাটের মাত্র সাতটি শরণার্থী গ্রামে এক লাখের বেশি মানুষ বসবাস করছে। এ শরণার্থীর অভিযোগ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান দুই দেশই শরণার্থী ইস্যুটিকে রাজনৈতিক সুবিধা নিতে ব্যবহার করছে।

পাকিস্তান সরকার মীরের পিওআর কার্ড বাতিল করায় তাঁর কাছে কোনো স্বীকৃত পরিচয়পত্র নেই। এতে তাঁর, এমনকি সন্তানদের অসুস্থতার সময় চিকিৎসা পাওয়াও কঠিন হয়ে গেছে।

মীর বলেন, ‘বাস্তবতা হলো, আমাদের সেই দেশে অবৈধ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে, যেটিকে আমি এবং আমার সন্তানেরা নিজেদের ঘর বলে মনে করি।’

গত চার বছরে কাবুল ও ইসলামাবাদের সম্পর্ক খুব খারাপ হয়ে যায়। একসময় তালেবানের ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত পাকিস্তান এখন অভিযোগ করছে, সীমান্ত হামলার জন্য দায়ী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোকে আশ্রয় দিচ্ছে আফগানিস্তান। এর পর থেকে পাকিস্তানের নীতি কঠোর করা হয়েছে। এমনকি যাঁরা মীরের মতো দশকের পর দশক ধরে পাকিস্তানেই বাস করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সীমান্তে আটকা

পাকিস্তান থেকে আফগান শরণার্থীদের বিতাড়িত করার পরিকল্পনা শুরু হয় ২০২৩ সালের শেষ দিকে। বিদ্রোহী হামলা বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর পর থেকে সহিংসতা তীব্র রূপ ধারণ করে। ২০২৫ সালটি বিগত দশকের মধ্যে সবচেয়ে সহিংস বছরে রূপ নিচ্ছে।

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের দাবি, আফগান শরণার্থীরা নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করছেন। তাদের অভিযোগ, তালেবান সরকার সশস্ত্র গোষ্ঠীকে আশ্রয় দিচ্ছে। কাবুল এ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

দুই বছর আগে পাকিস্তানের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি দাবি করেন, ২০২৩ সালে তাঁর দেশে হওয়া ২৪টি আত্মঘাতী বোমা হামলার মধ্যে ১৪টিই আফগান নাগরিকেরা চালিয়েছেন।

তবে সরফরাজ তাঁর দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ দেননি। অভিযুক্ত হামলাকারীরা পাকিস্তানে বসবাসকারী শরণার্থী ছিলেন নাকি হামলার লক্ষ্যে সীমান্ত পেরিয়ে আসা আফগান নাগরিক ছিলেন, তা নিশ্চিত করেননি।

তবে মীরের আশঙ্কা, দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যে শত্রুতার আবহ বিরাজ করছে, তাতে পাকিস্তান থেকে ফিরে যাওয়া আফগান শরণার্থীদের আফগানিস্তানও অবিশ্বাস করতে পারে।

মীর বলেন, ‘আমাদের আফগানিস্তানে পাকিস্তানি এবং শত্রু হিসেবে বিবেচনা করা হবে।’

ইউএনএইচসিআরের মুখপাত্র আফ্রিদি শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠানোর অভিযান পুনর্বিবেচনার জন্য পাকিস্তানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

আফ্রিদি বলেন, ‘সরকারের (পাকিস্তান) প্রতি ইউএনএইচসিআর আহ্বান জানাচ্ছে যে আন্তর্জাতিক সুরক্ষার প্রয়োজন থাকা আফগানদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করা থেকে বিরত থাকুক। পাকিস্তানের আতিথেয়তার একটি গর্বিত ইতিহাস আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সেই ঐতিহ্য বজায় রাখা জরুরি।’

