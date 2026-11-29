সৌদি আরবের শক্তি বৃদ্ধি করতে দেশটির পথে রওনা দিয়েছেন পাকিস্তানি সেনারা
ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের হামলার মধ্যে সৌদি আরবের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে দেশটিতে সেনা পাঠানো শুরু করেছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী।
আজ রোববার পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর বিবৃতিতে বলেছে, গতকাল শনিবার সেনাবাহিনীর ওই দলের জন্য বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এর একদিন আগে ইসলামাবাদে মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কমিটির বৈঠক হয়। বৈঠকে পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্কের নেতারা চুক্তির ‘সম্মিলিত প্রতিরক্ষা’ বিধান অনুযায়ী সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা বিষয়ে নিজেদের ‘সম্মিলিত অঙ্গীকার’ পুনর্ব্যক্ত করেন।
আজ দেওয়া ওই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘সৌদি আরবে সেনা মোতায়েনের মধ্য দিয়ে দেশটির নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় পাকিস্তানের অবিচল অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটেছে। দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের দীর্ঘদিনের কৌশলগত অংশীদারত্ব ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তির ওপর এ অঙ্গীকার প্রতিষ্ঠিত।’
সৌদি আরবের নিরাপত্তা এবং পবিত্র দুই মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষায় পাকিস্তান তার অঙ্গীকারে অবিচল রয়েছে বলে বিবৃতিতে বলা হয়।
গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরান যুদ্ধ শুরু হলে মধ্যপ্রাচ্যে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন মিত্র সৌদি আরবের ওপর চাপ বাড়তে থাকে।
তবে কতজন সেনা সৌদি আরবে পাঠানো হচ্ছে, তাঁদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব কী হবে, কত দিন তাঁরা সৌদি আরবে অবস্থান করবেন—এসব বিষয়ে কিছু জানায়নি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী।
গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরান যুদ্ধ শুরু হলে মধ্যপ্রাচ্যে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন মিত্র সৌদি আরবের ওপর চাপ বাড়তে থাকে।
আইএসপিআর বলেছে, ‘মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে দেখা দেওয়া নিরাপত্তা উদ্বেগের মধ্যে এই সেনা মোতায়েন সৌদি আরবের প্রতিরক্ষাসক্ষমতা আরও জোরালো করতে ভূমিকা রাখবে। পাকিস্তানি সেনারা সর্বসম্মত অঙ্গীকার এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর আওতায় সৌদি আরবের ভূখণ্ডে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।’
এর আগে শুক্রবার এক বৈঠকে মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের সদস্যরা সৌদি আরবের ওপর হুতি বিদ্রোহীদের ‘অবিরাম ও ঘৃণ্য’ হামলার নিন্দা জানান।
ইসলামাবাদে পাকিস্তান, তুরস্ক ও সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা এবং সামরিক কর্মকর্তাদের ওই বৈঠকের দুদিন পর সেনা পাঠানোর এ ঘোষণা এল। বৈঠকে তিন দেশের কর্মকর্তারা মক্কা চুক্তির আওতায় সৌদি আরবের পাশে থাকার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।
মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে দেখা দেওয়া নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের মধ্যে এ সেনা মোতায়েন সৌদি আরবের প্রতিরক্ষাসক্ষমতা আরও জোরদার করতে ভূমিকা রাখবে। পাকিস্তানি সেনারা সর্বসম্মত অঙ্গীকার ও প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর আওতায় সৌদি আরবের ভূখণ্ডে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।
গত ৭ আগস্ট পাকিস্তান, সৌদি আরব ও তুরস্ক মক্কা যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই করে। চুক্তিতে বলা হয়েছে, কোনো একটি সদস্যদেশের ওপর হামলা হলে তা তিন দেশের সবার ওপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। দেশগুলো চুক্তিটিকে প্রতিরক্ষামূলক হিসেবে বর্ণনা করেছে। একই সঙ্গে জানিয়েছে, এটি কোনো নির্দিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে নয়।
প্রতিবেশী ইরানসহ কোনো দেশের বিরুদ্ধেই এ ত্রিপক্ষীয় প্রতিরক্ষা চুক্তি করা হয়নি বলে বারবার জানিয়েছে ইসলামাবাদ।
পাকিস্তান জোর দিয়ে বলেছে, মক্কা প্রতিরক্ষা জোট গঠনের উদ্দেশ্য, জোটভুক্ত দেশগুলোর সম্মিলিত প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তোলা। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি প্রতিরক্ষামূলক জোট। মক্কা জোটের আওতায় সৌদি আরবে মোতায়েন পাকিস্তানি সেনারা সীমান্ত পেরিয়ে ইয়েমেনে প্রবেশ করবেন না।
‘মক্কা চুক্তি’র আগে ২০২৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে সৌদি আরবের একটি দ্বিপক্ষীয় কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি (এসএমডিএ) সই হয়।
সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এসএমডিএ চুক্তির আওতায় নিরাপত্তা জোরদার করতে সৌদি আরবে সেনা ও যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছে পাকিস্তান।
গত অক্টোবরে পাকিস্তানের আইএসপিআরের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী বলেছিলেন, কয়েক দশক ধরেই সৌদি আরবে পাকিস্তানি সেনারা অবস্থান করছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব পালন করছেন। পরে তিনি বলেন, হুতি বিদ্রোহীদের হামলার মধ্যে সৌদি আরবের প্রতিরক্ষায় পাকিস্তান ‘প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা’ দিচ্ছে।
পাকিস্তান জোর দিয়ে বলেছে, মক্কা প্রতিরক্ষা জোট গঠনের উদ্দেশ্য, জোটভুক্ত দেশগুলোর সম্মিলিত প্রতিরোধক্ষমতা গড়ে তোলা। এটি সম্পূর্ণরূপে একটি প্রতিরক্ষামূলক জোট। মক্কা জোটের আওতায় সৌদি আরবে মোতায়েন পাকিস্তানি সেনারা সীমান্ত পেরিয়ে ইয়েমেনে প্রবেশ করবেন না। গত মাসে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বিষয়টি স্পষ্ট করেন।