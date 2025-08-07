পাকিস্তান

পাকিস্তানে বন্দুকধারীদের গুলি-বোমায় নিরাপত্তারক্ষীসহ নিহত ১১

ডন
কোয়েটা
পাকিস্তানের পেশওয়ারের উপকণ্ঠে সতর্ক অবস্থানে পুলিশের এক কর্মকর্তাফাইল ছবি: রয়টার্স

পাকিস্তানের বেলুচিস্তান ও খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে বন্দুকধারীদের গুলি ও বোমা হামলায় ১১ জন নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন বেসামরিক ব্যক্তি ও আটজন নিরাপত্তাকর্মী। গতকাল বুধবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বরাতে এ তথ্য জানা গেছে।

পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বেলুচিস্তানের মাসটাং জেলার কির্দগাব এলাকায় বোমা বিস্ফোরণে নিরাপত্তা বাহিনীয় তিন কর্মকর্তা নিহত হন। আহত হন তিনজন। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি গাড়িতে করে নিরাপত্তাকর্মীরা যাচ্ছিলেন। তখন রাস্তার পাশে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণ হয়।

হামলার আরেকটি ঘটনা ঘটে কারাক জেলার আমানকোট এলাকায়। সেখানে নিরাপত্তা বাহিনী ফ্রন্টিয়ার কর্পসের গাড়িতে গুলি চালান পাকিস্তানে নিষিদ্ধ সংগঠন তেহরিক-তালিবানের সদস্যরা। এতে বাহিনীর তিন সদস্য ও ওই বেসামরিক গাড়ির চালক নিহত হন। বন্দুকধারীদের হামলায় লাক্কি মারওয়াত জেলার রেলস্টেশন এলাকায় ফ্রন্টিয়ার কর্পসের আরও এক সদস্য নিহত হয়েছেন।

এ ছাড়া পেশোয়ারে মঙ্গলবার রাতে মোটরসাইকেলে থাকা বন্দুকধারীদের গুলিতে একজন পুলিশ কর্মকর্তা ও দুজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। বন্ধুদের সঙ্গে ওই পুলিশ কর্মকর্তা একটি গাড়িতে করে যাওয়ার সময় এ হামলা হয়। পেশোয়ারের পুলিশ কর্মকর্তা মাদুস বানগাশ জানিয়েছেন, দুটি মোটরসাইকেলে চারজন হামলাকারী ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৬৫টি গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়েছে।

